Ασάνζ: Απογειώθηκε από την Μπανγκόκ το αεροπλάνο που τον μεταφέρει – Αύριο η υπογραφή της συμφωνίας για την απελευθέρωσή του

Το αεροπλάνο που μεταφέρει τον ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ απογειώθηκε από την Μπανγκόκ σήμερα στις 21:25, τοπική ώρα (17:25 ώρα Ελλάδας με προορισμό το Σαϊπάν, στις Μαριάνες Νήσους στον Ειρηνικό, το οποίο αποτελεί επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το αεροπλάνο που μεταφέρει τον Ασάνζ προσγειώθηκε στην Μπανγκόκ για ανεφοδιασμό.

Arriving in Bangkok #AssangeJet pic.twitter.com/K3tCn0Zyzk

Ο Ασάνζ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον ομοσπονδιακού αμερικανικού δικαστηρίου, προκειμένου δικαστής να υπογράψει τη συμφωνία στην οποία έχει καταλήξει με τις ΗΠΑ. Αύριο το πρωί θα μεταβεί ελεύθερος στην Αυστραλία.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks κατέληξε σε συμφωνία με την αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία προβλέπει ότι θα αφεθεί ελεύθερος ύστερα από πολυετή κράτησή του στη Βρετανία.

BREAKING: WikiLeaks Founder Julian Assange boards a plane after being released from prisonpic.twitter.com/7XuCBYkLat

— ALX 🇺🇸 (@alx) June 25, 2024