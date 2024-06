Ασάνζ: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση του – Τι προβλέπει η συμφωνία με τις ΗΠΑ

Σε συμφωνία με τις αμερικανικές αρχές κατέληξε ο ιδρυτής του Wikileaks, Τζούλιαν Ασάνζ. Η συμφωνία του επιτρέπει να παραμείνει ελεύθερος και βάζει τέλος στην οδύσσεια του τα τελευταία χρόνια.

Ο Τζούλιαν Ασάνζ συμφώνησε να ομολογήσει την ενοχή του στις κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την απόκτηση και αποκάλυψη πληροφοριών εθνικής άμυνας. Για χρόνια, η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστήριζε ότι τα αρχεία Wikileaks, τα οποία αποκάλυπταν πληροφορίες σχετικά με τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν , έθεταν σε κίνδυνο ζωές.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Τραμπ και οι εισαγγελείς ήθελαν αρχικά να τον δικάσουν για 18 κατηγορίες.

JUST IN: WikiLeaks founder Julian Assange boards a jet at London’s Stansted Airport after being freed from prison.

Assange spent 1901 days at the Belmarsh maximum security prison.

Immediately after being released from prison, Assange departed the UK.

“He was granted… pic.twitter.com/MNw0809dbg

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 25, 2024