Αργεντινή: Ταυτοποιήθηκε το 140ό «μωρό που εκλάπη» επί δικτατορίας

Η οργάνωση Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου ανακοίνωσε τη Δευτέρα (7/7) πως εντόπισε το «εγγόνι υπ’ αριθμό 140», ένα από τα εκατοντάδες βρέφη και νήπια που είχαν κλαπεί από κρατούμενους και κρατούμενες, ή εξαφανισθέντες κι εξαφανισθείσες, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στην Αργεντινή (1976-1983).

Το εγγόνι «υπ’ αριθμό 140», τα τρέχοντα στοιχεία ταυτότητας του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, είναι 48 ετών και ζει στο Μπουένος Άιρες. Είναι γιος ζευγαριού μαρξιστών ακτιβιστών –γονείς ήταν η Γκρασιέλα Αλίσια Ρομέρο και ο Ραούλ Εουχένιο Μετς–, που απήχθη το 1976 στην επαρχία Νεουκέν (νότια) και η τύχη του αγνοείται έκτοτε.

Nearly five decades after he was born in a dictatorship-era detention center and snatched from his mother, a Buenos Aires man has become the 140th person identified as one of Argentina’s hundreds of “stolen grandchildren”https://t.co/ZOncvUc8k9 pic.twitter.com/CIlSehVNlI

— AFP News Agency (@AFP) July 7, 2025