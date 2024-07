Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Πυροβολισμοί από τρία διαφορετικά όπλα – Νέα στοιχεία από ηχητική ανάλυση

Νέα στοιχεία για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με εγκληματολογική ανάλυση, πυροβολισμοί από τρία όπλα ακούστηκαν στη συγκέντρωση του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια το Σάββατο. Το FBI είπε την Κυριακή ότι ο 20χρονος έδρασε μόνος του.

Σύμφωνα με το cnn.com, οι τρεις πρώτες βολές ήταν σύμφωνες με το υποτιθέμενο όπλο Α, οι επόμενες πέντε ήταν από το υποτιθέμενο όπλο Β και η τελική «ακουστική ώθηση» προήλθε από ένα πιθανό όπλο Γ, σύμφωνα με ηχητική ανάλυση από τον Catalin Grigoras, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Μέσων Ενημέρωσης στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στο Ντένβερ και τον Cole Whitecotton, Ανώτερο Επαγγελματίας Ερευνητικό Συνεργάτη.

Η ηχητική ανάλυση επιβεβαίωσε επίσης ότι ο ένοπλος βρισκόταν περίπου 360 με 393 πόδια από το βάθρο, σύμφωνα με τον ειδικό Robert Maher.

Αυτό το συμπέρασμα ευθυγραμμίζεται με την ανάλυση του CNN ότι ο ένοπλος βρισκόταν σε μια ταράτσα 393 έως 492 πόδια από το βάθρο όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο χρόνος τοποθετεί τον σκοπευτή 110 έως 120 μέτρα από το μικρόφωνο, είπε ο Maher, υποθέτοντας ότι η σφαίρα κινείται με μέση ταχύτητα 800 έως 1.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, που ισοδυναμεί με 2.600 έως 3.280 πόδια ανά δευτερόλεπτο.

Νέο βίντεο λίγο πριν από την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σε αυτό φαίνονται πολίτες να έχουν δει τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς στην ταράτσα του κτιρίου από όπου λίγα λεπτά μετά πυροβόλησε εναντίον του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ κατά την ομιλία του.

«Ανεβαίνει στη σκεπή, τον βλέπεις;», «ναι τον βλέπω, ξαπλώνει» ακούγονται να λένε αυτόπτες μάρτυρες.

«Αστυνόμε, εδώ είναι κάποιος στη σκεπή» φωνάζουν σε έναν ένστολο.

Αυτό το νέο βίντεο εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας που επέτρεψαν στο να συμβεί το περιστατικό.

BREAKING:

New video shows just how early on people spotted the Trump shooter and started alerting the police

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 15, 2024