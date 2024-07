Αγγλία: Συνελήφθη ο «δράκος» του Μάντσεστερ – Βίαζε άνδρες και γυναίκες αφού τους νάρκωνε

Στη σύλληψη ενός 40χρονου, ύποπτου για τέσσερις βιασμούς, προχώρησε η αστυνομία του Μάντσεστερ στη Βρετανία.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, ο 40χρονος από τον περασμένο Φεβρουάριο εντόπιζε τα θύματά του και στη συνέχεια, αφού τα νάρκωνε, τα βίαζε και τους λήστευε.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο συλληφθείς, το όνομα του οποίου δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα, βίαζε τόσο γυναίκες όσο και άνδρες.

Από την πλευρά της, η Αστυνομία του Μάντσεστερ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ διαρκής είναι και η υποστήριξη στα θύματα. Κανείς δεν θα πρέπει να νιώθει ανασφάλεια περπατώντας στους δρόμους του Μάντσεστερ και καλούμε όσους έχουν υποστεί τέτοιας φύσης εγκλήματα να καλέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες για να υπάρξει η κατάλληλη στήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

#ARREST | Detectives who have been investigating four separate rapes in the city centre dating back to February 2024, have now arrested a man in his 40s.

The suspect was arrested on Sunday 21 July 2024 and remains in police custody.

Read more ➡️ https://t.co/wxaPCAqqa8 pic.twitter.com/fmPTPwHikZ

— Greater Manchester Police (@gmpolice) July 21, 2024