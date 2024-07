Βρετανία: Νύχτα τρόμου στο Λιντς – Εξέγερση κατοίκων με βίαιες επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βίντεο

Νύχτα τρόμου βίωσαν οι κάτοικοι του Λιντς στη Βρετανία την Πέμπτη (18/7), λόγω των πρωτοφανών αναταραχών που συνέβησαν.

Φωτιά σε «διπλό» λεωφορείο, πετροπόλεμος και το αναποδογύρισμα ενός περιπολικού ήταν μερικά από τα… περιστατικά που σημάδεψαν την χθεσινή νύχτα σε περιοχή που βρίσκεται ένα μόλις χιλιόμετρο μακριά από το κέντρο της πόλης.

Όλη τη νύχτα μαίνονταν οι καταστροφές και οι συγκρούσεις κατοίκων με την αστυνομία, με το φως της ημέρας να δείχνει το χάος που επικράτησε σε όλο του το μεγαλείο.

Die kulturelle Bereicherung ist in #Leeds gestern in bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen eskaliert. Ein Stadtteil brennt, Polizeiautos werden attackiert, Allahu Akbar-Rufe. Die Behörden hatten versucht, fünf Kinder einer Roma Familie in Obhut zu nehmen. Das ist das Ergebnis.… pic.twitter.com/0Z8B07p5n3 — Birgit Kelle (@Birgit_Kelle) July 19, 2024

Το χρονικό των επεισοδίων

Όλα ξεκίνησαν όταν έκανε την εμφάνισή του ένα περιπολικό της αστυνομίας, ύστερα από καταγγελία για «διατάραξη κοινής ησυχίας». Φτάνοντας στο σημείο, οι αστυνομικοί είδαν ότι η καταγγελία αφορούσε σε μερικά παιδιά, οπότε και κλήθηκε η Πρόνοια για να πάρει τα παιδιά σε κάποιο ίδρυμα, έως ότου εντοπιστούν οι γονείς τους. Αμέσως, γείτονες από διπλανά σπίτια που είχαν αντιληφθεί την παρουσία του ανδρών της αστυνομίας άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα και η κατάσταση δεν άρχισε να ξεφύγει. Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις βλέποντας τις άγριες διαθέσεις του πλήθους, οπότε και ξεκίνησε ο πετροπόλεμος, ενώ γίνεται λόγος και για επεισόδιο με «ρατσιστικά κίνητρα».

The newly elected councillor in Leeds was out on the street, risking his life trying to stop the rioters. “You can’t treat your neighbourhood like this.” But the racists don’t care about facts. They just hate Muslims. pic.twitter.com/vPiGBGfrJV — Mukhtar (@I_amMukhtar) July 19, 2024

Μεγάλο πλήθος άρχισε να επιτίθεται στα όργανα της τάξης, με ένα «διπλό» λεωφορείο να τυλίγεται στις φλόγες από βόμβα μολότοφ.

This man in Leeds is setting fire to a bus. Let’s make sure he goes viral.@WestYorksPolice pic.twitter.com/h7J5FtwHfO — Alex Armstrong (@alexharmstrong) July 18, 2024

Από την οργή του πλήθους δεν γλίτωσε και ένα περιπολικό της αστυνομίας, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν σοβαροί τραυματισμοί.

Two imbeciles setting fire to buses in Harehills, Leeds. They don’t even cover their faces because they don’t fear the law.@WestYorksPolice arrest them. The law needs to make an example of them. pic.twitter.com/h89SLr6DMM — Chris Rose (@ArchRose90) July 18, 2024

Στο πρώτο φως της ημέρας την Παρασκευή (19/7) η εικόνα ήταν πραγματικά σοκαριστική. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για «επεισόδια πρωτοφανούς αγριότητας». Όπως ανέφερε μια φαρμακοποιός «το πλήθος επιτέθηκε με μανία στους αστυνομικούς πετάγοντάς τους πέτρες» και πρόσθεσε ότι «πέταγαν στους αστυνομικούς ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ακόμα και τους κάδους σκουπιδιών που έπαιρναν από τοπικές επιχειρήσεις, αφού πρώτα τους έβαλαν φωτιά».

Leeds tonight showed the world the consequences of mass immigration.

You give them a home, you give them benefits, you give them safety and they give you hell. Ungrateful scroungers. pic.twitter.com/HsQULVSUwK — Ashlea Simon (@AshleaSimonBF) July 18, 2024

Η Δήμαρχος του Δυτικού Γιόρκσαϊρ σε δήλωσή της τόνισε ότι είναι «αηδιασμένη από την βιαιότητα των πράξεων και την ανοησία των πρωταγωνιστών των επεισοδίων» και πρόσθεσε: «Τέτοια βίαιη συμπεριφορά δεν είναι ανεκτή και είμαι στο πλευρό της αστυνομίας για να βοηθήσω στις έρευνες, ώστε να βρεθούν οι ένοχοι. Ευτυχώς, κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά».

