Άνγκελα Μέρκελ: Δάκρυσε στο “αντίο” της σε μια φαντασμαγορική τελετή στο Βερολίνο

Έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία, 5.860 ημέρες ακριβώς, η Άνγκελα Μέρκελ αποχώρησε επισήμως από την εξουσία με τη Γερμανία να την αποχαιρετά σε μια ιστορική τελετή.

Και παρ’ όλο που η απερχόμενη καγκελάριος σπάνια δείχνει δημοσίως τα συναισθήματά της, αυτό το βράδυ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνηση, ενώ έδειχνε να παλεύει να πνίξει τα δάκρυά της.

Η ιστορική τελετή, η “Großer Zapfenstreich”, που είναι και η υψηλότερη στρατιωτική τελετή στη Γερμανία, συνοδεύεται από λαμπαδηδρομία, στρατιώτες που παίζουν μουσική και βαδίζουν με ακρίβεια ρολογιού.

Σύμφωνα με την παράδοση, η Μέρκελ είχε τη δυνατότητα να ζητήσει τρία τραγούδια για να παίξει η στρατιωτική μπάντα. Οι μουσικές της επιλογές εξέπληξαν τους μουσικούς της στρατιωτικής μπάντας, καθώς το κομμάτι punk μουσικής της Nina Hagen και της Hildegard Knef δεν υπήρχαν στις παρτιτούρες της Ορχήστρας Bundeswehr. “Είναι ωραίο που ακούστηκε και κάτι αστείο” είπε ο συνθέτης του τραγουδιού της Hagen, Michael Heubach, στην BILD.

Όταν ακούστηκε το κομμάτι της Knef, “For me it should rain red roses” η Μέρκελ έδειξε να προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Το τρίτο μουσικό θέμα που ζήτησε η απερχόμενη καγκελάριος ήταν ο ύμνος “Μεγάλε Θεέ, σε δοξάζουμε”.

Άνγκελα Μέρκελ: Αισθάνομαι ταπεινοφροσύνη και ευγνωμοσύνη

Δεν ήταν εύκολο αυτήν τη συγκίνηση να την κρύψει όταν ξεκίνησε την ομιλία της. “Νιώθω ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη μπροστά στην καγκελαρία, ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη. Πάντα γνώριζα ότι η εμπιστοσύνη είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πολιτική. Κάθε άλλο παρά αυτονόητο είναι και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Τα 16 χρόνια ως Ομοσπονδιακή Καγκελάριος ήταν γεμάτα γεγονότα και συχνά πολύ προκλητικά. Με προκαλούσαν πολιτικά και προσωπικά και ταυτόχρονα με γέμιζαν πάντα τόνισε και πρόσθεσε:

“Τα τελευταία δύο χρόνια της πανδημίας ειδικότερα έδειξαν πόσο σημαντική είναι η εμπιστοσύνη στην πολιτική, στην επιστήμη και στον κοινωνικό λόγο – αλλά και πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι.

Η δημοκρατία μας ευδοκιμεί όταν έχει κάποιος την ικανότητα να κάνει αυτοκριτική και να βελτιώνεται. Ζει από την αλληλεγγύη και την εμπιστοσύνη, και ακόμη περισσότερο από την εμπιστοσύνη στα δεδομένα και από το γεγονός ότι όταν απορρίπτεται η επιστημονική γνώση, τότε διαδίδονται θεωρίες συνωμοσίας και ταραχές.

Θα ήθελα να σας προτρέψω να βλέπετε πάντα τον κόσμο μέσα από τα μάτια του άλλου στο μέλλον και επίσης να αντιλαμβάνεστε τις μερικές φορές άβολες και αντιφατικές προοπτικές του άλλου ατόμου και να εργάζεστε για την εξισορρόπηση των συμφερόντων. Είμαι επίσης ευγνώμων για μια κουλτούρα πολιτικού διαλόγου για την οποία μας ζηλεύουν πολλά άλλα έθνη. Είμαι πεπεισμένη ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε καλά το μέλλον, αν δεν πηγαίνουμε στη δουλειά με δυσαρέσκεια, αγανάκτηση, απαισιοδοξία, (…), αλλά με ευτυχία στην καρδιά μας.

Είναι αυτή η ευτυχία στην καρδιά μου που εύχομαι σε όλους μας και, μεταφορικά, και στη χώρα μας για το μέλλον” είπε συγκεκριμένα η Άνγκελα Μέρκελ που είναι μόλις η δεύτερη γυναίκα που τιμάται από

Η Άνγκελα Μέρκελ είναι μόνο η δεύτερη γυναίκα που τιμάται από την Bundeswehr με μια ιστορική τελετή. Η πρώτη ήταν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν αποχώρησε από τη θέση της ομοσπονδιακής υπουργού Άμυνας τον Αύγουστο του 2019.

Πηγή: Bild