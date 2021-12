Τα self test “κλειδί” για τα φετινά Χριστούγεννα – Τι προτείνουν οι ειδικοί

“Κλειδί” για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού κατά τη διάρκεια των εορτών, θα είναι τα self test, και φυσικά η αύξηση του ρυθμού των εμβολιασμών, όπως υπογράμμισε η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου κατά την τακτική ενημέρωση.

“Η σκέψη μας είναι στα Χριστούγεννα που όλοι ευελπιστούμε να είναι καλύτερα από πέρυσι. Η χορήγηση δύο self test σε όλους τους πολίτες δύο εβδομάδες πριν από τις γιορτές αποτελεί ένα σημαντικό όπλο για τον περιορισμό της διασποράς στην κοινότητα πριν από την εορταστική περίοδο. Είναι σημαντικό να πιστέψουν σ’ αυτό το μέτρο και να ακολουθήσουν αυτήν την οδηγία όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας εμβολιασμένοι και μη. Με αυτόν τον τρόπο ο καθένας από εμάς θα συμβάλει προσωπικά στη μείωση της διασποράς. Το όφελος τη συστηματικής χρήσης των self test το ζήσαμε όλοι με την εφαρμογή του μέτρου στα σχολεία. Τώρα το μέτρο επεκτείνεται εθελοντικά οριζόντια σε όλο τον πληθυσμό” υπογράμμισε και πρόσθεσε πως “κάνοντας self test μεταξύ 6-12 Δεκεμβρίου δίνουμε τη δυνατότητα στους ασυμπτωματικούς ασθενείς να διαγνωστούν έγκαιρα, να απομονωθούν και να μειώσουν τη μετάδοση του ιού σε άλλους, ενώ δέκα μέρες μετά θα μπορούν να βρεθούν κοντά στους αγαπημένους τους με ασφάλεια”.

Απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να κάνουν όλοι selft test για “να συμβάλουν στην προσπάθεια ελέγχου της διασποράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ακολουθήσει την οδηγία, είναι αναμενόμενο την επόμενη εβδομάδα να δούμε μεγάλη αύξηση στα νέα κρούσματα, κάτι που δεν πρέπει να μας ανησυχήσει”.

“Τα φετινά Χριστούγεννα θα μπορέσουμε να επιλέξουμε τη δραστηριότητά μας ανάλογα με τις ανάγκες μας, την ηλικία μας αλλά και τον εμβολιασμό μας. Είναι κρίσιμο όλοι μας, αναγνωρίζοντας το επιβαρυμμένο επιδημιολογικό φορτίο σε όλη τη χώρα , τη μεγάλη μεταδοτικότητα της Δέλτα αλλά και υπό της σκιά της παραλλαγής Όμικρον η οποία πιθανότατα να έχει πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας όσο το δυνατόν περισσότερο” σημείωσε η κυρία Παπαευαγγέλου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο συστηματικός έλεγχος πριν από τις συναθροίσεις σημαίνει μεγαλύτερη ασφάλεια για όλους μας: “Σε συνέχεια της χορήγησης των δύο δωρεάν self test σε όλους από το κράτος πριν και μετά τις γιορτές, τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα θέλαμε να παροτρύνουμε όλους τους πολίτες να ελέγχονται συστηματικά όταν είναι να συμμετέχουν σε κοινωνική συνάθροιση. Η διενέργεια selft test στο σπίτι μας πριν από την έξοδο είναι εύκολη και απλή και είναι κίνηση κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης.

Τόνισε ακόμη ότι έχουμε τρία τα όπλα: εμβολιαζόμαστε, ενώ ταυτόχρονα όλοι μας κάνουμε συστηματική χρήση του testing και δεν ξεχνάμε τα μέτρα ατομικής προστασίας.

Πού καταγράφεται η υψηλότερη θετικότητα

Όπως επεσήμανε η κυρία Παπαευαγγέλου, υψηλότερη θετικότητα καταγράφεται στις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Έβρου, Κοζάνης, Φθιώτιδας, Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Η πίεση στο ΕΣΥ είναι πολύ σημαντική.

Η καθηγήτρια κάλεσε “να μην ξεχνάμε ότι η διασπορά του ιού με την παραλλαγή Δέλτα είναι εδώ παντού και πρέπει να αντιμετωπιστεί σήμερα” και υπογράμμισε πως “σε αρκετές Περιφερειακές Ενότητες είχαμε αύξηση στους ενήλικες των 50-70 ετών, σχετιζόμενη με την καθυστέρηση χορήγησης της τρίτης δόσης” είπε και αναφέρθηκε ενδεικτικά στο παράδειγμα της Περιφερειακής Ενότητας των Τρικάλων όπου παρατηρείται σταδιακή αύξηση της διάμεσης ηλικίας των νέων κρουσμάτων από τα 38 στα 43 μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες.

Σήμερα με τη μεγάλη διασπορά σε όλη την επικράτεια και ενόψει των Χριστουγέννων όπου η κινητικότητα όλων θα αυξηθεί και η κοινωνική αποστασιοποίηση ευλόγως θα μειωθεί πρέπει να θωρακίσουμε την ασφάλεια που μας προσφέρει ο εμβολιασμός άμεσα με τη χορήγηση της τρίτης δόσης. Δεν μετράμε τα αντισώματα για να αποφασίσουμε αν θα πάμε να κάνουμε την τρίτη δόση. Απλώς κλείνουμε το ραντεβού μας”. Σημείωσε ακόμη ότι σημειώνεται αύξηση του αριθμού των συμπολιτών μας που θα προσέλθουν να κάνουν την πρώτη δόση.