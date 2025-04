Αναστάτωση στον Λευκό Οίκο -Λιποθύμησε κοριτσάκι ενώ μιλούσε ο Ντόναλντ Τραμπ – ΒΙΝΤΕΟ

Αναστάτωση και πανικός επικράτησαν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής στον Λευκό Οίκο, όταν ένα κοριτσάκι λιποθύμησε κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του Μεχμέτ Οζ ως επικεφαλής των υπηρεσιών Centers for Medicare and Medicaid.

Η τελετή πραγματοποιούνταν στο Οβάλ Γραφείο, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά την ορκωμοσία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Ωστόσο οι δηλώσεις του πλανητάρχη διακόπηκαν απότομα όταν ένα κορίτσι κατέρρευσε. Σύμφωνα με το TMZ, πρόκειται για την εγγονή του Μεχμέτ Οζ.

Ο Οζ έσπευσε αμέσως να την βοηθήσει, ενώ το προσωπικό του Λευκού Οίκου απομάκρυνε άμεσα τους δημοσιογράφους από την αίθουσα. «Ευχαριστούμε, φύγετε τώρα ακούστηκε να λέει ένας υπάλληλος. «Όχι φωτογραφίες» φώναξε ένας άλλος.

Λίγα λεπτά αργότερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ενημέρωσε πως το κοριτσάκι είναι καλά στην υγεία του. «Ένα συγγενικό πρόσωπο του Δρ. Οζ λιποθύμησε κατά την τελετή. Ευτυχώς, είναι καλά» ανέφερε.

🚨🇺🇸 BREAKING: Trump’s press conference abruptly cut short as a medical emergency involving a child forces everyone to evacuate the Oval Office!

During the conference, while Trump was answering questions about Iran’s nuclear program, a young girl, who was a guest of Dr. Oz,… pic.twitter.com/9FjpMXzfUl

— The Curious Quill (@PleasingRj) April 18, 2025