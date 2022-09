Νίκος Αναστασιάδης: Απόφαση – ορόσημο η πλήρης άρση του εμπάργκο όπλων από τις ΗΠΑ στην Κύπρο

Για απόφαση-ορόσημο κάνει λόγο ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, σχετικά με την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο. Την απόφαση του State Department χαιρετίζουν με αναρτήσεις στο Twitter και τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών.

«Με μεγάλη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανακοίνωση του State Department για την πλήρη άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ στην Κύπρο», αναφέρει ο Νίκος Αναστασιάδης και επισημαίνει: «Πρόκειται για μια απόφαση – ορόσημο, η οποία αντικατοπτρίζει την αναπτυσσόμενη στρατηγική σχέση μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ασφάλειας».

It is with great satisfaction that I welcome the announcement by 🇺🇸 @StateDept on the complete lifting of the U.S. arms embargo on Cyprus🇨🇾. This is a landmark decision, reflecting the burgeoning strategic relationship between the two countries, including in the area of security.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Αναστασιάδης στον γερουσιαστή των Δημοκρατικών Ρόμπερτ Μενέντεζ, τον οποίο και ευχαριστεί δημόσια: «Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω δημόσια τον Γερουσιαστή Μενέντεζ για όλη την δουλειά που έκανε δυνατή την σημερινή αυτή απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με εκείνη του 2019 για την Ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο και την Ενεργειακή Συνεργασία. Χτες συνομίλησα με τον Γερουσιαστή και για μια ακόμη φορά του εξέφρασα την ευγνωμοσύνη μου για την φιλία του».

I also wish to publicly thank @SenatorMenendez for all his work making possible today’s decision, which is in accord with his East Med Security and Energy Partnership Act of 2019. Yesterday I spoke to the Senator and once again expressed my gratitude for his friendship.

