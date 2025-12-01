Airbus: Επιβεβαιώνει ότι εντόπισε «πρόβλημα ποιότητας» στα A320, το οποίο «οριοθετήθηκε»

Η Airbus ανακοίνωσε σήμερα ότι αντιμετώπισε «προβλήματα ποιότητας» με μεταλλικά πάνελ που κατασκεύασε ένας από τους υπεργολάβους της για το αεροσκάφος AirbusA320, με την κατασκευάστρια εταιρεία να τονίζει ότι το περιστατικό έχει «εντοπιστεί» και «οριοθετηθεί».

Η Airbus «επιθεωρεί επί του παρόντος όλα τα πιθανώς επηρεαζόμενα αεροσκάφη, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι μόνο ορισμένα θα απαιτήσουν περαιτέρω ενέργειες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού κολοσσού της αεροναυπηγικής , επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα που οδήγησαν την τιμή της μετοχής της εταιρείας σε πτώση στο Χρηματιστήριο του Παρισιού.

Νωρίτερα, η εταιρεία ανακοίνωσε πως λιγότερα από 100 Airbus A320 παραμένουν καθηλωμένα εξαιτίας ευάλωτου στην ηλιακή ακτινοβολία λογισμικού από τα 6.000 αεροσκάφη τα οποία αφορούσε η σχετική εντολή.

Η αναγκαία επέμβαση έγινε στη «συντριπτική πλειονότητα» αυτών των αεροσκαφών από τη γνωστοποίηση του προβλήματος την Παρασκευή, διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της η Airbus, εξηγώντας ότι συνεργάζεται με τις αεροπορικές εταιρείες για την τροποποίηση των λογισμικών των υπολοίπων αεροσκαφών ώστε να διασφαλισθεί ότι μπορούν να επανέλθουν στις πτήσεις.

Ο ευρωπαϊκός κολοσσός της αεροναυπηγικής ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής την ανάκληση 6.000 AirbusA320 για την επείγουσα αντικατάσταση λογισμικού πλοήγησης που αποδείχθηκε ευάλωτο υπό ορισμένες και σπάνιες συνθήκες στην ηλιακή ακτινοβολία, έπειτα από περιστατικό που συνέβη στα τέλη Οκτωβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

