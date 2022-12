Άγριος καβγάς μέσα σε γυμναστήριο

Ένα βίντεο από έναν άγριο καβγά μεταξύ δύο ανδρών σε ένα γυμναστήριο έχει γίνει viral στα social media. Οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν γροθιές προτού οι υπόλοιποι αθλούμενοι παρέμβουν τελικά για να τους χωρίσουν.

Το βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, απαθανάτισε δύο άνδρες στο Fitness Connection να τσακώνονται σε ένα γεμάτο γυμναστήριο για σχεδόν δύο λεπτά. Στις πρώτες στιγμές του καβγά, φάνηκαν να αποφεύγουν τις μπουνιές. Ένας θεατής μπορεί ακόμη και να ακουστεί να ρωτά: «Παίζουν όμως, σωστά;». Οι περισσότεροι θεωρούσαν ότι πρόκειται για πλάκα.

Τότε είναι που ο άνδρας με τα κόκκινα χτυπά τελικά με τη μία από τις γροθιές του τον άλλον. Ο καβγάς πήρε γρήγορα μια στροφή προς το χειρότερο με τους δύο άνδρες να επιτίθενται βίαια ο ένας στον άλλον.

Μια γυναίκα στο τηλέφωνο φαίνεται να προσπαθεί να διαλύσει τον καβγά, αλλά το βίντεο έδειξε το περιστατικό διήρκησε σχεδόν δύο λεπτά πριν πολλά μέλη του γυμναστηρίου βοηθήσουν την κατάσταση.

