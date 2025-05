Αυστραλία: Επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο – Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στο Πρέστον, στα βόρεια της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, ύστερα από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο.

«Η αστυνομία ανταποκρίνεται σε αναφορές για συμπλοκή πολλών ατόμων σε εμπορικό κέντρο στην οδό Murray στο Πρέστον το απόγευμα. Το εμπορικό κέντρο έχει τεθεί σε αποκλεισμό όσο το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βικτώρια.

Πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα βρίσκονται στο σημείο.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε έναν έφηβο με τραύματα στο άνω μέρος του σώματός του και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο Royal Melbourne σε σοβαρή κατάσταση.

Ένα ακόμα πλήρωμα ασθενοφόρου παραμένει στο σημείο, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι έως και τέσσερις άνθρωποι έχουν γίνει στόχος της επίθεσης.

Πελάτες κλειδώθηκαν μέσα σε καταστήματα του εμπορικού κέντρου όταν άκουσαν φωνές που τους προειδοποιούσαν για πιθανό κίνδυνο στον χώρο. Ορισμένοι ανέφεραν ότι μπήκαν στα καταστήματα Kmart, Myer και Smiggle.

BREAKING: At least 4 people stabbed at Northland Shopping Centre in Melbourne, Australia during knife attack — 7NEWS pic.twitter.com/yFQM9l2xeI

«Ήταν κάποιοι τύποι με ματσέτες, απ’ ό,τι φαίνεται. Μόλις φτάσαμε και όλοι έτρεχαν προς τα έξω, λέγοντάς μας να φύγουμε», δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής.

«Η κόρη μου είναι αυτή τη στιγμή κλειδωμένη σε ένα κατάστημα και με πήρε τηλέφωνο λέγοντάς μου ότι κάποιος τρέχει γύρω γύρω με μαχαίρια», ανέφερε άλλος γονέας.

«Οι φίλοι μου είναι μέσα σε ένα κατάστημα προσπαθώντας να ηρεμήσουν τους εργαζόμενους. Άκουσαν τις φωνές και μπήκαν στο κοντινότερο κατάστημα, λέγοντας στο προσωπικό να κλειδώσει τις πόρτες», είπε ένας τρίτος μάρτυρας.

Ανεπιβεβαίωτες φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν τρεις άνδρες να παλεύουν σε ένα αίθριο του εμπορικού κέντρου.

Ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε ότι το εμπορικό κέντρο μετατράπηκε σε «απόλυτο χάος». Ακροατής είπε στον σταθμό 3AW ότι δεν υπήρχε σύστημα ανακοινώσεων (PA system) στο εμπορικό κέντρο και ότι η αστυνομία φώναζε έντρομη στους πελάτες: «Φύγετε, φύγετε τώρα!».

«Μπήκαμε στο αυτοκίνητό μας, αλλά κολλήσαμε σε μποτιλιάρισμα προσπαθώντας να φύγουμε», ανέφερε. «Ήταν το απόλυτο χάος.»

🚨🇦🇺 BREAKING: STABBING INCIDENT LOCKS DOWN AUSTRALIAN SHOPPING MALL

Northland Shopping Centre just went into full lockdown after a reported stabbing.

It’s not clear if this is anything like last year’s Sydney attack that left 6 dead yet, but something serious is going down.… pic.twitter.com/zS8D9VPnDo

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 25, 2025