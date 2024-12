Αυστραλία: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό στη Νέα Νότια Ουαλία

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 13 τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας. Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στην κοινότητα Καϊέμπα, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Το λεωφορείο, που είχε αναχωρήσει από τη Μελβούρνη με 40 επιβάτες και κατευθυνόταν προς το Σίδνεϊ, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου φορτηγού υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται στις εικόνες του κατεστραμμένου οχήματος, που προβλήθηκαν από αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.

