Μακελειό στην Γερμανία: Φόρος τιμής για τα θύματα στο Μαγδεμβούργο από τον Χάρι Κέιν και την Μπάγερν Μονάχου

Η τραγωδία στο Μαγδεμβούργο συγκλόνισε τη γερμανική και διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα, με τον Χάρι Κέιν να δηλώνει ότι η επίθεση «θέτει τα πράγματα σε προοπτική».

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αθλητές του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και τα θύματα της τραγωδίας, αναφέροντας: «Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μου είναι με όλους όσοι επλήγησαν από αυτήν την τρομερή τραγωδία».

Hearing news of the tragedy in Magdeburg puts things in perspective and on nights like this football isn’t what’s most important. My thoughts and condolences are with all those affected by the horrific tragedy. pic.twitter.com/WkiFXH4YND

Η Μπάγερν Μονάχου, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα, ακύρωσε την προγραμματισμένη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση πριν τον αγώνα με τη Λειψία. Αντί αυτού, η ομάδα και το κοινό στο Allianz Arena τραγούδησαν το «Άγια Νύχτα» με τη συμμετοχή τοπικής χορωδίας.

FC Bayern commemorates victims of the Magdeburg attack

The originally planned Christmas ceremony following the game against Leipzig was cancelled.

“This ceremony should be a happy one – and that is not appropriate. I would like to ask you to remember the relatives,” said CEO… pic.twitter.com/oU12f3kdJc

— FC Bayern (@FCBayernEN) December 20, 2024