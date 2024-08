Αυστραλία: Χειμερινές θερμοκρασίες – ρεκόρ καταγράφονται στη χώρα – Στους 41,6 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

Η Αυστραλία κατέγραψε σήμερα χειμερινές θερμοκρασίες ρεκόρ, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 41,6 βαθμούς Κελσίου σε ένα τμήμα των βορειοδυτικών ακτών της χώρας, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας. Αυτή η θερμοκρασία υπερβαίνει κατά 0,4 βαθμούς Κελσίου το προηγούμενο ρεκόρ και καταγράφηκε στο στρατόπεδο του Γιάμπι Σάουντ στις 15.37 τοπική ώρα, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Πρόκειται για «τη μεγαλύτερη θερμοκρασία του μήνα Αυγούστου για το σύνολο της Αυστραλίας» και ένα «νέο ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας για έναν χειμερινό μήνα στην Αυστραλία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος Τύπου του Μετεωρολογικού Γραφείου της χώρας.

Δείτε σχετική ανάρτηση

We have just observed the highest temperature ever recorded in winter in Australia 🇦🇺

Multiple weather stations have been breaking records, highest temperature came in today at +41.6°C in Western Australia (Yampi Sound). Astonishing intensity of heat for winter. pic.twitter.com/dqABZ4h6HN

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) August 26, 2024