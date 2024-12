Αχμέντ αλ Σάρα: Η διπλωματική αντεπίθεση του de facto αρχηγού της Συρίας – Η συνάντηση με τον Φιντάν και οι επαφές με ΗΠΑ και Γαλλία

Με συνεντεύξεις σε δυτικά ΜΜΕ, όπου εμφανίζεται με πολιτικά ρούχα και όχι στολή παραλλαγή με την χρήση του πραγματικού ονόματός του και όχι του στρατιωτικού ψευδώνυμου Αλ Τζολάνι ο de facto αρχηγός της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, επιχειρεί να αποτινάξει από πάνω του την ταμπέλα του τζιχαντιστή και να αποκαταστήσει τις σχέσεις της χώρας με την Δύση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα για πρώτη φορά ο Αχμέντ αλ Σάρα φόρεσε κοστούμι και γραβάτα για να υποδεχθεί τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν στο προεδρικό Μέγαρο της Δαμασκού. Επίσης υποδέχθηκε και αντιπροσωπεία από τον Λίβανο με την υπόσχεση να βάλει τέλος στην αρνητική συριακή επιρροή στη γειτονική χώρα, δύο εβδομάδες μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως ο Χακάν Φιντάν συνάντησε τον Άχμαντ αλ Σάρα και ένα βίντεο που δημοσιοποίησε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu τους δείχνει να αγκαλιάζονται. Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών Ιμπραχίμ Καλίν μετέβη στη συριακή πρωτεύουσα τέσσερις μόνο ημέρες αφότου οργανώσεις των ανταρτών υπό την ηγεσία των ριζοσπαστών ισλαμιστών ανέλαβαν την εξουσία στις 8 Δεκεμβρίου.

Turkey’s Foreign Minister Hakan Fidan met with Syria’s de facto leader Ahmed al Sharaa – also known as Abu Mohammed al-Golan – in Damascus, Turkey’s foreign ministry said on Sunday (December 22), without providing further details.

