Αμπράμοβιτς: Θρίλερ με τη δηλητηρίασή του – Aμερικανός αξιωματούχος διαψεύδει τη Wall Street Journal

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη όσον αφορά στο δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με τη δηλητηρίαση του Ρομάν Αμπράμοβιτς και άλλων δύο διαπραγματευτών της ουκρανικής πλευράς στη διάρκεια συνομιλιών στο Κίεβο στις αρχές του μήνα.

Ο Ρώσος ολιγάρχης και άλλοι, που εκδήλωσαν συμπτώματα δηλητηρίασης, φέρεται να κατηγορούν τους σκληροπυρηνικούς της Μόσχας που λένε ότι θέλουν να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες που έχουν στόχο να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε απόψε ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ασθένεια που εμφάνισαν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές οφειλόταν σε «περιβαλλοντικούς παράγοντες» και όχι σε δηλητηρίαση.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters: «Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι το πρόβλημα οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες», προσθέτοντας «π.χ., όχι δηλητηρίαση». Ο ίδιος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Επίσης, Ουκρανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν σήμερα τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal σύμφωνα με την οποία ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάνν Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης έπειτα από μια συνάντηση που είχαν στο Κίεβο.

Ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ είπε ότι «διατυπώνονται πολλές εικασίες, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας». Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ένα άλλο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας, προέτρεψε τον κόσμο να μην εμπιστεύεται «μη επαληθευμένες πληροφορίες».

Το Κρεμλίνο δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα που του εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σχολιάσει το θέμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Αμπράμοβιτς και οι διαπραγματευτές εμφάνισαν συμπτώματα όπως κοκκίνισμα στα μάτια, συνεχή και οδυνηρή δακρύρροια και ξεφλούδισμα στο δέρμα των χεριών και του προσώπου. Η κατάσταση όλων τους, συμπεριλαμβανομένου και του Τάταρου βουλευτή από την Κριμαία Ουμέροφ, έχει βελτιωθεί και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Ένα άτομο που έχει γνώση του θέματος επιβεβαίωσε το συμβάν, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, αλλά είπε ότι αυτό δεν εμπόδισε τον Αμπράμοβιτς να συνεχίσει τη δουλειά του.

Η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα Bellingcat ανέφερε ότι ειδικοί που μελέτησαν το συμβάν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο κατά πάσα πιθανότητα για «δηλητηρίαση με άγνωστο χημικό όπλο». Η δόση και το είδος της τοξίνης που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν αρκετή για να απειλήσει τη ζωή των θυμάτων και μάλλον στόχος ήταν «να τρομοκρατηθούν» και όχι να τους προκαλέσουν «μόνιμη βλάβη». «Τα θύματα είπαν ότι δεν γνώριζαν ποιος μπορεί να επωφελείτο από μια επίθεση» εναντίον τους, πρόσθεσε η Bellingcat.

Πηγές κοντά στον Ρώσο ολιγάρχη, πάντως, επιβεβαιώνουν ότι εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης στη διάρκεια συνομιλιών στο Κίεβο, ενώ ο ίδιος έχει αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού τη στιγμή που συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Πηγή κοντά στον Αμπράμοβιτς είπε στο BBC ότι υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. Είπε ότι τώρα έχει αναρρώσει και συνεχίζει τις διαπραγματευτικές του προσπάθειες ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο δημοσιογράφος Shaun Walker του Guardian είπε: “Πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές της WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης. “Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για ώρες” και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, πρόσθεσε η πηγή.

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. “Roman lost his sight for several hours” and was treated in Turkey, the source said.

