Abercrombie & Fitch: Συνελήφθησαν ο πρώην CEO και ο σύντροφός του έπειτα από καταγγελίες για βιασμούς ανδρών και trafficking

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Abercrombie & Fitch, Μάικ Τζέφρις και ο Βρετανός σύντροφός του, Μάθιου Σμιθ, συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, σύμφωνα με πηγές του BBC.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν το πρωί της Τρίτης, μαζί με έναν φερόμενο ως συνεργό που κατηγορείται ότι έπαιξε ρόλο μεσάζοντα.

Η σύλληψη έγινε ύστερα από έρευνα που ξεκίνησε το FBI πέρυσι, με αφορμή αποκαλύψεις που ήθελαν τον Μάικ Τζέφρις και τον σύντροφό του να εκμεταλλεύονται και να κακοποιούν σεξουαλικά άνδρες σε εκδηλώσεις που φιλοξενούσαν στις κατοικίες τους στην Νέα Υόρκη και σε ξενοδοχεία ανά τον κόσμο.

