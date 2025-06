Αμπάς Αραγτσί: Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποιεί τον Τραμπ – «Αν θέλει συμφωνία, θα πρέπει να σταματήσει να είναι ασεβής προς τον Χαμενεΐ»

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, πως αν θέλει συμφωνία θα πρέπει να «αφήσει στην άκρη τον ασεβή και απαράδεκτο τόνο» προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ σημειώνει πως «η καλή θέληση γεννά καλή θέληση και ο σεβασμός γεννά σεβασμό».

Ακόμα προσθέτει πως «ο μεγάλος ιρανικός λαός δεν δέχεται ευγενικά τις απειλές και τις προσβολές» και προειδοποιεί ότι «αν οι ψευδαισθήσεις οδηγούν σε χειρότερα λάθη, το Ιράν δεν θα διστάσει να αποκαλύψει τις πραγματικές του δυνατότητες, οι οποίες σίγουρα θα τελειώσουν κάθε αυταπάτη για την Ισχύ του Ιράν».

Η πολυπλοκότητα και η επιμονή των Ιρανών είναι γνωστή στα υπέροχα χαλιά μας, που υφαίνονται με αμέτρητες ώρες σκληρής δουλειάς και υπομονής. Αλλά ως λαός, η βασική μας παραδοχή είναι πολύ απλή και ευθεία: γνωρίζουμε την αξία μας, εκτιμούμε την ανεξαρτησία μας και δεν επιτρέπουμε ποτέ σε κανέναν άλλον να αποφασίζει για τη μοίρα μας.

Εάν ο πρόεδρος Τραμπ επιθυμεί πραγματικά μια συμφωνία, θα πρέπει να αφήσει στην άκρη τον ασεβή και απαράδεκτο τόνο προς τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Μεγάλο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, και να σταματήσει να πληγώνει τα εκατομμύρια των ειλικρινών οπαδών του.

Ο Μεγάλος και Ισχυρός Ιρανικός Λαός, ο οποίος έδειξε στον κόσμο ότι το ισραηλινό καθεστώς δεν είχε ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ παρά να ΤΡΕΞΕΙ στον “μπαμπά” για να αποφύγει την ισοπέδωση από τους πυραύλους μας, δεν δέχεται ευγενικά τις Απειλές και τις Προσβολές. Αν οι ψευδαισθήσεις οδηγούν σε χειρότερα λάθη, το Ιράν δεν θα διστάσει να αποκαλύψει τις πραγματικές του δυνατότητες, οι οποίες σίγουρα θα ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ κάθε αυταπάτη για την Ισχύ του Ιράν. Η καλή θέληση γεννά καλή θέληση και ο σεβασμός γεννά σεβασμό.

The complexity and tenacity of Iranians is famously known in our magnificent carpets, woven through countless hours of hard work and patience. But as a people, our basic premise is very simple and straightforward: we know our worth, value our independence, and never allow anyone…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 27, 2025