Σίγουρα είναι μια γεμάτη χρονιά για την Μέγκαν Μαρκλ και τον πρίγκιπα Χάρι. Μία κόρη, η διαμάχη με το Παλάτι, η μετακόμιση στη νέα έπαυλη αλλά και η συνέντευξη στην Όπρα που προκάλεσε "θύελλα" είναι μόνο μερικά από τα highlights. Πλέον μπορούν να προσθέσουν στη λίστα και ένα βραβείο, καθώς είναι επίσημα υποψήφιοι για βραβείο Emmy το 2021.

Η συνέντευξή τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ είναι υποψήφια για Emmy στην κατηγορία Καλύτερης Ενημερωτικής Σειράς ή Ειδικού Προγράμματος.

Στην εκρηκτική συνέντευξη του ζευγαριού, η οποία προβλήθηκε τον Μάρτιο, μίλησαν για τον χρόνο που πέρασαν με τη βασιλική οικογένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο, για τα ρατσιστικά σχόλια πριν γεννηθεί ο Άρτσι, αλλά και όσα τους έκαναν να αποφασίσουν το MEGXIT.

Η Μέγκαν Μαρκλ, δακρυσμένη, σόκαρε αποκαλύπτοντας ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις όταν ήταν έγκυος στον γιο της Άρτσι, λόγω πίεσης που προήλθε από τη βασιλική ζωή και την αντιμετώπιση που είχε από τα βρετανικά ταμπλόιντ. "Απλώς δεν ήθελα να ζήσω πια", είπε η συναισθηματικά φορτισμένη Μέγκαν η οποία είπε ότι «δεν έβρισκε λύση», δεδομένου του καταιγισμού με αρνητικά δημοσιεύματα και αναφορές σε βάρος της. "Σηκωνόμουν τα βράδια, και σκεφτόμουν ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς όλα αυτά είχαν πάρει τέτοια τροπή". Περιέγραψε ότι μίλησε στη μητέρα και στους φίλους της, αναφερόμενη στο Παλάτι.

Τη συνέντευξη είδαν περισσότεροι από 17 εκατομμύρια άνθρωποι την πρώτη νύχτα προβολής στις ΗΠΑ. Το επόμενο βράδυ μεταδόθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Χάρι και η Μέγκαν διεκδικούν το βραβείο Emmy με αντίπαλους τις εκπομπές του Ντέιβιντ Λέτερμαν «My Next Guest Needs No Introduction», «United Shades of America W. Kamau Bell», «VICE» και «Stanley Tucci: Searching for Italy».