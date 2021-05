"Κόλαση" σε Ισραήλ και Λωρίδα της Γάζας: Ανελέητοι βομβαρδισμοί - "Είναι σαν βιντεοπαιχνίδι" - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Από την έναρξη του νέου κύκλου βίας τη Δευτέρα, 119 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, ανάμεσά τους 31 παιδιά, στη Λωρίδα της Γάζας και 830 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό του τοπικού υπουργείου Υγείας.

Στο Ισραήλ το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας “Σιδηρούς Θόλος” έχει αναχαιτίσει περίπου το 90% των 1.800 ρουκετών που έχουν εκτοξευθεί αυτή την εβδομάδα από τη Γάζα, ενώ ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους οκτώ μετά τον θάνατο μιας ηλικιωμένης που υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη την ώρα που προσπαθούσε να φτάσει σε καταφύγιο. Εκατοντάδες άλλοι Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί.

Χθες Πέμπτη ο ισραηλινός στρατός συγκέντρωσε άρματα μάχης και τεθωρακισμένα κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας. Το υπουργείο Άμυνας έδωσε άδεια στον στρατό να κινητοποιήσει χιλιάδες εφέδρους.

Λίγο μετά τα μεσάνυκτα ο εκπρόσωπος του στρατού ανακοίνωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν εισέλθει στη Γάζα, προτού ανακαλέσει και κάνει λόγο “για πρόβλημα στην εσωτερική επικοινωνία”.

Στη σύγχυση που προκλήθηκε ήρθαν να προστεθούν τρεις ρουκέτες ο οποίες εκτοξεύθηκαν χθες το βράδυ από τον Λίβανο προς το Ισραήλ και έπεσαν στη Μεσόγειο, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό. Όπως δήλωσε πηγή από τον στρατό του Λιβάνου, οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από περιοχή που βρίσκεται κοντά σε καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων.

Η τρέχουσα σύρραξη ξεκίνησε μετά την εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη “αλληλεγγύης” προς τους περισσότερους από 700 Παλαιστίνιους που τραυματίστηκαν στα επεισόδια που σημειώθηκαν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και τη Δευτέρα με την ισραηλινή αστυνομία στην πλατεία των Τεμενών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, μια περιοχή την οποία έχει υπό την κατοχή του παράνομα το 1967, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Οι συγκρούσεις στην πλατεία, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, ακολούθησαν πολλές ημέρες έντασης και επεισοδίων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ κυρίως λόγω της απειλής για έξωση οικογενειών Παλαιστινίων από Εβραίους εποίκους.

Δεύτερο μέτωπο

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει και όξυνση των σχέσεων μεταξύ των Αράβων και των Εβραίων που ζουν σε πολλές πόλεις του Ισραήλ, με τη βία μεταξύ των δύο κοινοτήτων να φτάνει σε ένα πρωτόγνωρο εδώ και δεκαετίες επίπεδο, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

Σχεδόν 1.000 μέλη της αστυνομίας συνόρων έχουν κληθεί ως ενισχύσεις στις μικτές πόλεις του Ισραήλ, όπου ζουν Άραβες και Εβραίοι και όπου από την Τρίτη σημειώνονται ταραχές και ανταλλαγές πυρών. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι και από τις δύο κοινότητες έχουν συλληφθεί τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Χθες Πέμπτη το βράδυ, ένας άνδρας άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο εναντίον μιας ομάδας Εβραίων στη Λοντ, κοντά στο Τελ Αβίβ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνθρωπος, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Η αστυνομία ανακοίνωσε το βράδυ ότι πυρπολήθηκε μία συναγωγή και έγιναν 43 συλλήψεις.

Ομάδες ακροδεξιών Ισραηλινών συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας και Άραβες Ισραηλινούς, απογόνους των Παλαιστινίων που έμειναν στη γη τους μετά τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Προσπάθειες αποκλιμάκωσης

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει την Κυριακή διαδικτυακή δημόσια συζήτηση. Σε αυτή αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, όπως και ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή Τορ Βένεσλαντ, ο οποίος είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα ότι φοβάται πως η κλιμάκωση θα οδηγήσει “σε πόλεμο ευρείας κλίμακας”.

Στο μεταξύ αιγυπτιακή αντιπροσωπεία μεσολαβητών που έκανε επαφές με την παλαιστινιακή ηγεσία και με την κυβέρνηση του Ισραήλ με σκοπό να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός εγκατέλειψε την Πέμπτη το Τελ Αβίβ χωρίς να μπορέσει να εξασφαλίσει καμία δέσμευση πως θα υπάρξει εκεχειρία από την ισραηλινή πλευρά, δήλωσε σήμερα πηγή ενημερωμένη σχετικά στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS από το Κάιρο.

Η αεροπορική εταιρία Wizz Air ακυρώνει τις πτήσεις προς το Τελ Αβίβ

Η Wizz Air ακύρωσε όλες τις πτήσεις της προς το Τελ Αβίβ σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων αερομεταφορέων που αποφεύγουν το Ισραήλ λόγω της κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή.

Οι πτήσεις προς το Τελ Αβίβ από το Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Λάρνακα στην Κύπρο και τη Βάρνα στη Βουλγαρία ακυρώθηκαν σήμερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Wizz Air.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) έχει προειδοποιήσει τις αεροπορικές εταιρείες να παρακολουθούν την ένταση στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των εκτοξεύσεων ρουκετών και των αεροπορικών πληγμάτων. «Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ένα θέμα έντονης ανησυχίας για την εμπορική αεροπορία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της προς τις αεροπορικές εταιρίες την Τετάρτη.

Η αεροπορική εταιρεία των Εμιράτων flydubai αναμενόταν να πραγματοποιήσει τρεις από τις τέσσερις προγραμματισμένες πτήσεις από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ σήμερα και δύο από τα τέσσερα προγραμματισμένα δρομολόγια για αύριο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε ότι πραγματοποιούνται λιγότερες πτήσεις λόγω μείωσης της ζήτησης.

Άλλες αεροπορικές εταιρίες, όπως η British Airways και η American Airlines, ακύρωσαν πτήσεις τους προς το Τελ Αβίβ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Παλαιστίνιοι μαχητές πλήττουν με ρουκέτες την περιοχή του Τελ Αβίβ στο πλαίσιο των εχθροπραξιών που ξέσπασαν τη Δευτέρα, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, του βασικού αερολιμένα του Ισραήλ, με αποτέλεσμα κάποιες εταιρίες να εκτρέπουν πτήσεις προς το αεροδρόμιο Ραμόν, περίπου 200 χλμ. νοτιότερα, κοντά στην πόλη Εϊλάτ της Ερυθράς Θάλασσας.

