Οι λάτρεις του "Sex and the City" καλύτερα να ετοιμαστούν για μια μεγάλη απογοήτευση. Η NY POST αναφέρει ότι ο Chris Noth δεν θα συμμετέχει και δεν θα επαναλάβει τον ρόλο του ως ο εμβληματικός κύριος Big στην επανεκκίνηση του «Sex and the City».

Επίσης, ο David Eigenberg, ο οποίος έπαιξε τον σύντροφο της Miranda Hobbes, Steve Brady, δεν θα επιστρέψει. Ένας εκπρόσωπος είπε στο Page Six την Πέμπτη ότι ο ηθοποιός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να εμφανιστεί στη σειρά.

Μεγάλο, φυσικά, ήταν το ερωτικό ενδιαφέρον για τον χαρακτήρα της Sarah Jessica Parker, Carrie Bradshaw, κατά τη διάρκεια των έξι σεζόν της επιτυχημένης σειράς.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στην πρώτη ταινία, το 2008. Στη συνέχεια της ταινίας το 2010, το ζευγάρι αγωνίστηκε με την παντρεμένη ζωή, αλλά στο τέλος, αποφασίζουν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στον γάμο τους.

Φαίνεται όμως ότι ο Mr Big θα βγει από τη ζωή της για άλλη μια φορά όταν η νέα σειρά στο HBO Max ξεκινήσει.