Ξαναφουντώνουν οι φήμες στο Χόλιγουντ που θέλουν το «Sex and the City» να επιστρέφει. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Page Six το επιτυχημένο franchise θα επιστρέψει στη μικρή οθόνη, με μικρό αριθμό επεισοδίων και θα θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας του HBO Max. Στη σειρά θα πρωταγωνιστούν όλα τα αστέρια της σειράς εκτός από την Κιμ Κατράλ (Σαμάνθα), η οποία επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι δεν θα την ενδιέφερε η αναβίωση του «Sex and the City». Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είπε στο Entertainment Tonight ότι θα ενδιαφερόταν να κάνει «κάποια επεισόδια του "Sex and the City"», αλλά «δεν θα το αποκαλούσα επανεκκίνηση θα το αποκαλούσα "επίσκεψη"».

«Θα ήθελα να δω πού βρίσκονται όλοι. Είμαι περίεργη, ο κόσμος έχει αλλάξει από την ταινία… η τεχνολογία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σεξουαλική πολιτική και τα κινήματα #MeToo και το Time’s Up… Νομίζω ότι η Κάρι Μπράντσο θα ήθελε πάρα πολύ να μοιραστεί τα συναισθήματα και τις σκέψεις της», είπε η Πάρκερ.