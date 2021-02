Φρίκη στη Βρετανία: Μπέιμπι σίτερ κακοποίησε βρέφος 18 μηνών και έστειλε βίντεο στον παιδόφιλο εραστή της

Αποτροπιασμό προκαλεί στη Βρετανία η υπόθεση μίας μπέιμπι σίτερ που μαγνητοσκόπησε τον εαυτό της να κακοποιεί σεξουαλικά βρέφος 18 μηνών και που έστειλε τα σχετικό βίντεο στον παιδόφιλο εραστή της. Η Πέιτζ Πουλ 29 ετών και ο Ρος Κίνγκσλαντ 44 χρονών, γνωρίστηκαν διαδικτυακά σε ένα site όπου οι χρήστες μοιράζονται το ίδιο πάθος: ακραία φετίχ. Περιέγραψε ο ένας στον άλλον ότι μοιράζονται την ίδια "σκοτεινή καρδιά". Η Πουλ, που φυλακίστηκε, κατέγραψε τον εαυτό της σε βίντεο να κακοποιεί σεξουαλικά το βρέφος και έστειλε τις εικόνες στον Κίνγκσλαντ, έναν παντρεμένο άνδρα που ζει στο Έξετερ και ο ο οποίος ενθάρρυνε τη συμπεριφορά αυτή.

Η αστυνομία που διενεργούσε μυστική έρευνα για παιδική σεξουαλική κακοποίηση, συνέλαβε τον Κίνγκσλαντ και έτσι εμφανίστηκε η Πουλ που είπε ότι ο άνδρας ήταν ο εραστής της. Τότε αποκαλύφθηκε η πραγματική φρίκη των εγκλημάτων τους. Το ζευγάρι εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Έξετερ για να καταδικαστεί για τρομακτικά αδικήματα κατά παιδιού. Ο Κίνγκσλαντ, επιχειρηματίας, παραδέχτηκε 12 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών και φυλακίστηκε για 11 χρόνια. Η Πουλ, που διέπραξε την κακοποίηση στο 18 μηνών κοριτσάκι περίπου 8 φορές, φυλακίστηκε για 13 χρόνια για "πολλαπλά αποτρόπαια αδικήματα". Παραδέχτηκε 20 αδικήματα κατά παιδιών.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μετά το βρέφος συναντήθηκαν και συνωμότησαν να βιάσουν άλλο παιδί, αλλά οι εισαγγελείς δεν μπορούν να πουν αν αυτό συνέβη κάτι που προκαλέι τρόμο στην οικογένεια του θύματος. Ο εισαγγελέας είπε στο δικαστήριο ότι εντόπισαν το ζευγάρι το καλοκαίρι του 2020. Αστυνομικός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας παρουσιάστηκε ως μητέρα δύο κοριτσιών, οκτώ και δώδεκα ετών, που προσέφερε τις κόρες τη ςγια σεξουαλική κακοποίηση σε ένα site που ονομάζεται "They Grow Up So Fast". Ο Κίνγκσλαντ με το ψευδώνυμο "Dirty Dad" επικοινώνησε με τη φερόμενη μητέρα για να συναντηθούν ώστε να κακοποιήσει σεξουαλικά τα κοριτσάκια. Μάλιστα, έστειλε στη μητέρα ένα αρχείο βίντεο από ένα πεντάχρονο το οποίο υποστήριξε ότι κακοποίησε, όπως έγινε γνωστό στο δικαστήριο. Τον περασμένο Ιούλιο η αστυνομία συνέλαβε τον Κίνγκσλαντ στο σπίτι του στο Έξετερ, και την επόμενη ημέρα η Πέιτζ Πουλ επισκέφθηκε τη σύζυγό του και της είπε ότι ήταν η ερωμένη του. Η Πουλ είπε ότι συναντήθηκαν σε site που απευθυνόταν σε ενήλικες με ιδιαίτερα σεξουαλικά γούστα, είπε ο εισαγγελέας. Όταν η αστυνομία εξέτασε τα κινητά τηλέφωνά τους, αποκαλύφθηκε ο τρόμος της σεξουαλικής κακοποίησης.