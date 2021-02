Τα καστ των ταινιών "Ma Rainey's Black Bottom", "Da 5 Bloods," "Minari," "One Night in Miami" and "Η Δίκη των Επτά του Σικάγο» προτάθηκαν σήμερα για την υψηλότερη διάκριση που απονέμει το Σωματείο των Ηθοποιών (SAG Awards) για τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς.

Η δραματική ταινία εποχής “Mank” παραλείφθηκε από τις υποψηφιότητες για το βραβείο του καλύτερου καστ, μολονότι ο πρωταγωνιστής της, ο Γκάρι Όλντμαν, προτάθηκε για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας, υποδυόμενος τον Χέρμαν Τζ. Μάνκιεβιτς, τον σεναριογράφο της κλασικής ταινίας «Πολίτης Κέιν».

Τα SAG Awards απονέμονται μόνο σε ηθοποιούς αλλά αποτελούν προάγγελο των βραβείων Όσκαρ.

Χθες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, με το "Mank" να αποσπά συνολικά έξι, ενώ το “Da 5 Bloods” του Σπάικ Λι δεν είναι υποψήφιο σε καμία κατηγορία.

Υποψήφιος για το βραβείο καλύτερης ερμηνείας είναι επίσης, μετά θάνατον, ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν και μάλιστα δύο φορές: μία για τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στο "Ma Rainey's Black Bottom" και μια για τον δεύτερο ρόλο που ερμήνευσε στο "Da 5 Bloods." Ο Μπόουζμαν πέθανε από καρκίνο τον περασμένο Αύγουστο, σε ηλικία 43 ετών.

Από τις τηλεοπτικές σειρές, υποψήφιες για το καλύτερο καστ είναι οι "The Crown," "Schitt's Creek," "Bridgerton" και "Ted Lasso". Τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών θα απονεμηθούν στις 4 Απριλίου.