Στα 34 της χρόνια έφυγε έπειτα από "ξαφνικό ατύχημα" στις 4 το πρωί στην Αθήνα, όπως γράφουν τα διεθνή Μέσα, η διάσημη τρανς DJ Sophie Xeon. Η Σκωτσέζα καλλιτέχνις που είχε συνεργαστεί με τη Μαντόνα και την Charlie XCX, γνωστή και ως Σόφι, θεωρείτο πρωτοπόρος στον νέο ήχο. Η ομάδα της εξέδωσε ανακοίνωση όπου γνωστοποιούσε τον αιφνίδιο χαμό της: "Με ανείπωτη θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η μουσικός και παραγωγός Σόφι πέθανε το πρωί γύρω στις 4 το ξημέρωμα στην Αθήνα, όπου ζούσε η καλλιτέχνις, έπειτα από ξαφνικό ατύχημα. Αυτήν τη στιγμή ο σεβασμός και η ιδιωτικότητα της οικογένειας είναι η προτεραιότητά μας. Θα θέλαμε επίσης να ζητήσουμε σεβασμό για τους θαυμαστές της και να χειριστείτε την ιδιωτική φύση αυτής της είδησης με ευαισθησία". Η δισκογραφική της Transgressive έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter: "Δυστυχώς η όμορφη Σόφι μας πέθανε το πρωί έπειτα από ένα φριχτό ατύχημα. Αληθινή στην πνευματικότητά της σκαρφάλωσε να δει την Πανσέληνο και γλίστρησε και έπεσε. Θα είναι πάντα εδώ μαζί μας. Η οικογένεια θέλει να ευχαριστήσει τον καθένα για την αγάπη και τη στήριξή του και να ζητήσει ιδιωτικότητα αυτήν τη δύσκολη στιγμή".

Μουσικοί και θαυμαστές έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην αγαπημένη τους καλλιτέχνιδα στα social media. Αποκαλύφθηκε ως τρανς γυναίκα το 2017 στο βίντεο "It's Okay to Cry".

Γεννήθηκε στη Σκωτία, στη Γλασκώβη και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα ως DJ προτού κυκλοφορήσει το πρώτο της single το 2013. Το single της Lemonade/Hard επαινέθηκε από τους κριτικούς. Μετά έκανε παραγωγή στην Αγγλίδα Charlie XCX και μετά έκανε παραγωγή σε επιτυχίες της Μαντόνα προτού κάνει την επάνοδο με σόλο επιτυχία όπου στο κομμάτι και το βίντεο αποκαλύφθηκε ως τρανς. Δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της η δισκογραφική της είχε κυκλοφορήσει το πρόσφατο single της, UNISIL.