Θρήνος στο Χόλιγουντ - Πέθανε η Cicely Tyson - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Η Cicely Tyson, βραβευμένη ηθοποιός και πρώην μοντέλο, πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον μάνατζέρ της, Larry Thompson.

«Με βαριά καρδιά, η οικογένεια της Cicely Tyson ανακοινώνει την ειρηνική της μετάβαση απόψε. Προς το παρόν, παρακαλούμε επιτρέψτε στην οικογένεια την ιδιωτικότητά τους», αναφέρει η δήλωση σύμφωνα με το The Associated Press.

Αυτή την εβδομάδα κυκλοφόρησε το τελευταίο της βιβλίο, "Just As I Am: A Memoir". Περιλαμβάνει μια εισαγωγή από την ηθοποιό Viola Davis, η οποία έγραψε για το αξέχαστο έργο της Tyson.

«Κάθε ένας από αυτούς τους χαρακτήρες με άφησε με μια συναισθηματική, πνευματική και ψυχολογική κληρονομιά που θα κουβαλήσω για πάντα μαζί μου» σημείωσε.

Στο Twitter στις 23 Ιανουαρίου, η Tyson ευχαρίστησε την ηθοποιό Lupita Nyong'o για τα όσα είπε για εκείνην.

«Χωρίς αυτά που κατέκτησαν γυναίκες σαν αυτήν, γυναίκες σαν κι εμένα θα είχαν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στο χώρο των τεχνών», έγραψε η Nyong'o τον Δεκέμβριο.

Τα "αντίο" στα κοινωνικά μέσα είναι αμέτρητα μετά το θάνατο της.

«Ήταν ένα εξαιρετικό άτομο. Και αυτή είναι μια εξαιρετική απώλεια », έγραψε στο Twitter η δημιουργός των επιτυχημένων σειρών Shonda Rhimes, στης οποίας την σειρά "How to Get Away With Murder ", έπαιξε η Tyson ως μητέρα της Viola Davis. Η 96χρονη πέρσι κέρδισε Emmy για την ερμηνεία της.

«Είχε τόσα πολλά να διδάξει. Και έχω ακόμα πολλά να μάθω. Είμαι ευγνώμων για κάθε στιγμή. Η δύναμη και η χάρη της θα είναι μαζί μας για πάντα" πρόσθεσε η Rhimes.

Η Vanessa Williams, που έπαιξε στο πλευρό της Tyson στην ταινία “A Trip to Bountiful,” έγραψε "είμαι συντετριμμένη".

Ο ηθοποιός του “Star Trek”, George Takei την αποχαιρέτισε αναφέροντας ότι η πρωτοποριακή της δουλειά στις ταινίες και η καριέρα της στο Χόλιγουντ ήταν μια εξαιρετική νίκη για μια Αφρο-Αμερικανίδα που γεννήθηκε 96 χρόνια πριν.

Γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1924 στη Νέα Υόρκη και την ανακάλυψε ένας φωτογράφος για το περιοδικό Ebony magazine. Κάπως έτσι πήρε και τον πρώτο της ρόλο για τη σειρά του NBC, “Frontiers of Faith” το 1951.

Η μητέρα της δεν την υποστήριξε στο να γίνει ηθοποιός. "Η μητέρα μου, ήταν αρνητική. Μου ξεκαθάρισε ότι δεν έπρεπε να κάνω κάτι τέτοιο επειδή ήμασταν τρεις (εγώ, ο αδελφός και η αδελφή μου) και έπρεπε να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Δεν μας επέτρεπε να πάμε ούτε στον κινηματογράφο ούτε στο θέατρο. Δεν ήξερα καν πώς είναι ένα θέατρο. Η αδελφή μου και εγώ ήμασταν αφιερωμένες στην εκκλησία. Τραγουδούσαμε στην χορωδία. Η μητέρα μου δεν ήταν χαρούμενη με την απόφασή μου και μου ζήτησε να φύγω από το σπίτι, κάτι που έκανε" είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της.