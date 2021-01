Η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας για την έγκριση από την ελληνική Βουλή του νομοσχεδίου για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. στο Ιόνιο ήρθε μέσω του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η βούληση της Ελλάδας για αύξηση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο Πέλαγος, που καταλήγει μέχρι τα νότια της Πελοποννήσου, δεν επηρεάζει καθόλου το Αιγαίο. Η χώρα μας έχει ζωτικά δικαιώματα και συμφέροντα στην ημίκλειστη θάλασσα του Αιγαίου Πελάγους, όπου επικρατούν ειδικές γεωγραφικές συνθήκες. Είναι κοινώς γνωστό ότι τα χωρικά ύδατα αυτής της θάλασσας δεν πρέπει να επεκταθούν μονομερώς με τρόπο που θα περιορίζει την ελεύθερη πλοήγηση και πρόσβαση στις ανοιχτές θάλασσες τόσο της χώρας μας όσο και των τρίτων χωρών. Δεν υπάρχει αλλαγή σε αυτή τη στάση μας» ανέφερε σε ανακοίνωσή του τo τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Statement of the Spokesperson of Ministry of Foreign Affairs, Mr. Hami Aksoy in Response to a Question Regarding the Extension of Greek Territorial Waters to 12 Nautical Miles in the Ionian Sea and the Statements of the MFA of Greece, Nikos Dendias https://t.co/ohqkfMRM7B pic.twitter.com/UAejnE2CqB