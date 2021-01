Θλίψη σκόρπισε στην παγκόσμια μουσική σκηνή η είδηση του θανάτου του 78χρονου frontman του συγκροτήματος The Pacemakers, Τζέρι Μάρσντεν. Πρόκειται για τον τραγουδιστή του πλέον διαδεδομένου τραγουδιού στο ποδόσφαιρο, του "You 'll nevewr walk alone" που τραγουδούν οι οπαδοί της Λίβερπουλ στην KOP.

Το «Υοu'll never walk alone» (Δεν θα περπατήσεις ποτέ μόνη σου) είναι το τραγούδι-σήμα κατατεθέν των φίλων της ομάδας. Πρόκειται για ένα τραγούδι που ακούγεται σε όποιο γήπεδο του πλανήτη και αν παίζει η Λίβερπουλ, προκαλεί ρίγη συγκίνησης στους φιλάθλους της και έχει συνδεθεί με αυτή την ομάδα που τα έχει κατακτήσει σχεδόν όλα στην πλέον του ενός αιώνα ένδοξη ιστορία της.

Το τραγούδι πρωτoακούστηκε στο μιούζικαλ «Carousel», στη συνέχεια έγινε χιτ από το Τζέρι Μάρσντεν και τους «Pacemakers» και από τη δεκαετία του '60 αποτελεί το τραγούδι-σύμβολο για το Άνφιλντ.

Πηγή: Dailymail