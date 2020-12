Πιερ Καρντέν, ο πρωτοπόρος της μόδας - Το στυλ avant garde και τα σχέδια Space Age

Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του πρωτοπόρου και οραματιστή μόδιστρου Πιερ Καρντέν που υπηρέτησε τη μόδα για περισσότερες από επτά δεκαετίες. Ο Καρντέν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών, στην εκπνοή του 2020, ενώ σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα πέθανε το πρωί της Τρίτης στο νοσοκομείο Νεϊγί, όπου νοσηλευόταν, δυτικά του Παρισιού. Αυτό που τον ξεχώριζε ήταν το πρωτοποριακό του στυλ και τα σχέδια Space Age. Εισήγαγε τα γεωμετρικά σχήματα και μοτίβα στην υψηλή ραπτική. Προχώρησε σε unisex μόδες, μερικές φορές πειραματικές. Έβαλε την υπογραφή του σε οτιδήποτε από ρούχα έως έπιπλα και από αρώματα σε στυλό. "Με μεγάλη θλίψη τα μέλη της Ακαδημίας των Καλών Τεχνών ανακοινώνουμε τον θάνατο του δικού μας μέλους Πιερ Καρντέν" έγραψε σε ανάρτησή της στο twitter η γαλλική Ακαδημία.

Γεννήθηκε από Γάλλους γονείς στο Τρεβίζο, πόλη κοντά στη Βενετία, στις 2 Ιουλίου 1922. Στα 2 του χρόνια έφυγαν από την Ιταλία και εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία. Από έφηβος άρχισε να κάνει όνειρα και γρήγορα ενστερνίστηκε την ιδέα της "bella figura." Ειδικά στην ανδρική μόδα τα σχέδια του Καρντέν έχουν μία γλυπτική σιλουέτα. Ήταν μόλις 14 ετών όταν ξεκίνησε ως μαθητευόμενος ράφτης. Στα 23 μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει αρχιτεκτονική και άρχισε να εργάζεται στον οίκο μόδας Paquin και μετέπειτα με την Έλσα Σιαπαρέλι. Στη γαλλική πρωτεύουσα γνώρισε τον σκηνοθέτη Ζαν Κοκτό και βοήθησε στον σχεδιασμό των κοστουμιών και των μασκών για την ταινία του 1946 “La Belle et La Bete” (H πεντάμορφη και το τέρας). Άρχισε να εργάζεται στον Christian Dior το 1936 κόβοντας τα πατρόν στη θηλυκή μόδα του "New Look" μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Τέσσερα χρόνια μετά ίδρυσε τον δικό του οίκο μόδας, όπου σχεδίαζε κοστούμια για το θέατρο. Το 1953 παρουσίασε την πρώτη του γυναικεία κολεξιόν και το επόμενο έτος ίδρυσε την πρώτη του μπουτίκ, την Εύα, και αποκάλυψε το φόρεμα-φούσκα, το οποίο αναγνωρίστηκε παγκοσμίως.

Σύντομα τα ρούχα του άρχισαν να τα φορούν σπουδαία ονόματα όπως η Εύα Περόν, η Ρίτα Χέιγουορθ, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η Μπριζίτ Μπαρντό, η Ζαν Μορό, η Μία Φάροου και η Ζακλίν Κένεντι Ωνάση. Το 1968 συνεργάστηκε με τη Λορίν Μπακόλ που φόρεσε τα φορέματα Καρντέν.

Το 1957 ταξίδεψε στην Ιαπωνία και έγινε ο πρώτος Ευρωπαίος σχεδιαστής που εξερεύνησε τις ασιατικές επιρροές. Αργότερα πρωτοπόρησε αλλάζοντας το μιλιταριστικό στυλ Μάο των Κινέζων.

Επίσης, το 1957 άνοιξε κι άλλη μπουτίκ στο Παρίσι, αυτήν τη φορά αντρική την οποία ονόμασε Αδάμ, παρουσιάζοντας πολύχρωμες γραβάτες και τυπωμένα πουκάμισα. Αργότερα έγινε ο σχεδιαστής των κοστουμιών των Beatles και έντυσε διάσημους πελάτες όπως ο Γκρέγκορι Πεκ, ο Μικ Τζάγκερ αλλά και ο Ρεξ Χάρισον.

"Πριν από εμένα κανείς σχεδιαστής δεν έκανε ρούχα για άνδρες, μόνο οι ράφτες το έκαναν" είχε πει σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο το 2009. Είχε προσθέσει: "Σήμερα η εικόνα των σχεδιαστών επικεντρώνεται περισσότερο στους άνδρες απ' ό,τι στις γυναίκες, λάθος ή σωστό. Οπότε είχα δίκιο πριν από 40-50 χρόνια". Το 1959 σόκαρε τον κόσμο της μόδας παρουσιάζοντας ρούχα ready-to-wear κάνοντας προσιτή την υψηλή μόδα, στο κατάστημα του Παρισιού, Printemps. Μετά το σόου είχε αποβληθεί από την ελιτίστικη ένωση σχεδιαστών υψηλής ραπτικής, αν και αργότερα αποκαταστάθηκε.

Με τον αγώνα ΗΠΑ-Ρωσίας να στείλουν άνθρωπο στο διάστημα στο τέλος των '50s και τη δεκαετία του '60 ο Καρντέν παρουσίασε την κολεξιόν του "Cosmocorps", με σχέδια unisex, εισάγοντας στη μόδα τη Space Age. Περιελάμβανε κράνη, τουνίκ και πάνω από το γόνατο μπότες. "Το αγαπημένο μου ένδυμα είναι αυτό που εφευρίσκω για μια ζωή που δεν υπάρχει ακόμη, τον κόσμο του αύριο" είχε πει. "Μόδα και σχέδιο δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μόδα είναι αυτό που μπορείς να φορέσεις. Το σχέδιο μπορεί να είναι δυσάρεστο αλλά είναι δημιουργικό. Οπότε το σχέδιο είναι εκεί όπου βρίσκεται η πραγματική αξία". Έγινε πρωτοπόρος τη δεκαετία του 1970 βάζοντας το όνομα σχεδόν στα πάντα, περιλαμβανομένων αυτοκινήτων, αρωμάτων, τσιγάρων. Το 1971 επισκέφθηκε τη NASA και έγινε ο πρώτος πολίτης που φόρεσε διαστημική στολή του Μπαζ Όλντριν. Το 1972 παρουσίασε το πρώτο ανδρικό άρωμα "Pour Monsieur". Οι New York Times τον ονόμασαν "οραματιστή του brand". Στις 23 Δεκεμβρίου 1974 έγινε ο πρώτος σχεδιαστής που πόζαρε στο εξώφυλλο του περιοδικού ΤΙΜΕ. Ήταν 52 ετών. Το 1977 βραβεύτηκε με τη "Χρυσή Δακτυλήθρα" για την πιο εμπνευσμένη κολεξιόν της σεζόν. Το 1981 αγόρασε το πιο διάσημο εστιατόριο του Παρισιού το Μαξίμ. Επίσης το 1981 παρουσίασε το νέο του γυναικείο άρωμα Choc. Το 1992 έγινε μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Γαλλίας, ενώ το 1995 συνάντησε τον Νέλσον Μαντέλα. Το 2010 γιόρτασε 60 χρόνια στον χώρο της μόδας. Το 2018 για να τιμηθεί για τα 40 χρόνια παρουσίας του στην Κίνα διοργανώθηκε μία ξεχωριστή επίδειξη μόδας στο Μεγάλο Τείχος. Ήταν ιδιοκτήτης 800 εργοστασίων παγκοσμίως, ενός κάστρου, ενός μουσείου και μισού χωριού. Ήταν ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Γαλλία. "Μου είπαν ότι το pret-a-porter θα σκοτώσει το όνομά σου και αντιθέτως με έσωσε" είχε πει κάποια στιγμή.

