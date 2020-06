Η Μέγκαν Μαρκλ επικεντρώνεται στη δικτύωση της με τα δυνατά ονόματα του Λος Άντζελες για να μπορέσει να δημιουργήσει το «brand» της, σύμφωνα με ένα νέο βιβλίο για την βασιλική οικογένεια και το MEGXIT, με τον τίτλο "Royals At War: The Inside Story of Harry and Meghan's Shocking Split With the House of Windsor". Σύμφωνα με το βιβλίο ο πρίγκιπας Χάρι έχει «φοβίες» και «συγκλονίζεται με ενοχές» για το γεγονός ότι βρίσκεται στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, μακριά από την οικογένειά του. Το βιβλίο των Andy Tillett και Dylan Howard που κυκλοφόρησε την Τρίτη, περιγράφει λεπτομερώς τους αγώνες του ζευγαριού που μετακόμισαν στον Καναδά και στη συνέχεια στο Λος Άντζελες μαζί με την αποφασιστικότητα της Μέγκαν «να πάρει αυτό που θέλει».

«Η Μέγκαν ήταν πάντα γοητευμένή με τη δημιουργία μιας «μάρκας», ενός Brand δήλωσε ένας πρώην φίλος στους συγγραφείς. «Δεν πιστεύω ότι παντρεύτηκε τον Χάρι με αυτό μόνο στο μυαλό, αλλά ήταν καθοριστικός παράγοντας» προσθέτει.

"Διαβεβαιώνει δε τον Χάρι ότι μόλις τα πράγματα επανέλθουν στο φυσιολογικό, θα λατρέψει τη νέα τους ζωή στο Λος Άντζελες" αναφέρει μια πηγή στην New York Post.

Οι συγγραφείς ισχυρίζονται επίσης ότι ο Χάρι είναι «συγκλονισμένος από ενοχές επειδή δεν είναι πιο κοντά στο σπίτι, ενώ αυτή (η πανδημία) συνεχίζεται». Ο Χάρι και η Μέγκαν γύρισαν την πλάτη τους στο βασιλικό καθήκον τον Ιανουάριο, επικαλούμενοι την επιθυμία τους να ζήσουν σαν μια κανονική οικογένεια με τον γιο τους Άρτσι, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Το βιβλίο υποστηρίζει ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ αισθάνονται ενοχλημένοι που έχει «διπλασιαστεί ο φόρτος εργασίας» επειδή ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα παρευρεθούν σε πολλές επίσημες δεσμεύσεις. Στο βιβλίο, αναφέρεται ότι η Μέγκαν Μαρκλ άλλαξε όταν άρχισε να εργάζεται στην επιτυχημένη σειρά Suits. Λέει ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδόσεις... Η Μέγκαν πριν γίνει διάσημη και η Μέγκαν μετά τη διασημότητα. Άρχισε να σταματά να βλέπει μεγαλύτερους φίλους καθώς έγινε πιο διάσημη. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η δούκισσα «απελευθέρωσε το μακροχρόνιο σχέδιό της» για να επιστρέψει στο Λος Άντζελες, αφού πήγε στον Καναδά για λίγο.

