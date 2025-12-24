Πενσυλβάνια: Τουλάχιστον δύο νεκροί και αρκετοί αγνοούμενοι έπειτα από έκρηξη και φωτιά σε οίκο ευγηρίας – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΗΠΑ, Πενσυλβάνια, νεκροί έκρηξη, φωτιά οίκος ευγηρίας
πηγή: ΗΠΑ, Πενσυλβάνια, νεκροί έκρηξη, φωτιά οίκος ευγηρίας

Τουλάχιστον δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και αρκετά άλλα αγνοούνται έπειτα από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (23/12) σε οίκο ευγηρίας στην Πενσυλβάνια με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μέρος του κτιρίου, δήλωσε ο κυβερνήτης της πολιτείας των ΗΠΑ.

Οι αρχές στην κομητεία Μπακς, βόρεια της Φιλαδέλφειας, ανέφεραν ότι μια διαρροή αερίου μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη, η οποία οδήγησε στην κατάρρευση μέρους του Silver Lake Nursing Home, εγκλωβίζοντας αρκετούς ανθρώπους στα φλεγόμενα συντρίμμια.

 

«Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον δύο θάνατοι. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που αγνοούνται», δήλωσε ο κυβερνήτης, Τζος Σάπιρο, σε συνέντευξη Τύπου.

Ο κυβερνήτης επαίνεσε τους γρήγορους και ψύχραιμους χειρισμούς στους οποίους προχώρησαν πυροσβέστες και αστυνομικοί καθώς όπως είπε «κυριολεκτικά ανέβαιναν σε σκάλες, παραδίδοντας άτομα από τον οίκο ευγηρίας στους συναδέλφους τους οι οποίοι πολλές φορές τους μετέφεραν στην πλάτη δύο – δύο για να τα απομακρύνουν με ασφάλεια».

 

 

Ο επικεφαλής πυροσβεστικής του Bristol Township, Κέβιν Ντιπολίτο, δήλωσε ότι υπήρχε «ισχυρή μυρωδιά αερίου» όταν έφτασαν οι πυροσβέστες. Όταν σημειώθηκε η έκρηξη, «υπήρξε μεγάλη κατάρρευση της δομής, με τμήματα του πρώτου ορόφου να πέφτουν στο υπόγειο, με άτομα παγιδευμένα», είπε.

«Έβγαλαν πολλούς κατοίκους από το κτίριο μέσω παραθύρων, θυρών, σκάλες, ακόμα και από τους άξονες των ανελκυστήρων», πρόσθεσε.

Ο Ντιπολίτο είπε ότι πέντε άτομα παραμένουν άγνωστης διαμονής, αλλά ο αριθμός αυτός είναι προκαταρκτικός. «Βρισκόμαστε ακόμη σε λειτουργία διάσωσης μέχρι να διασφαλίσουμε ότι το κτίριο είναι ασφαλές», είπε.

Ο Σάπιρο ανέφερε ότι το ίδρυμα έχει νέους ιδιοκτήτες από αυτόν τον μήνα, και ότι οι επιθεωρητές υγείας της Πενσυλβάνια επισκέφτηκαν στις 10 Δεκεμβρίου και συναντήθηκαν με το προσωπικό του γηροκομείου για να εκπονήσουν σχέδιο αναβάθμισης των προτύπων στο ίδρυμα.

 

Πηγή: AFP, ΕΡΤ

