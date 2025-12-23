Θάνατος 3χρονου Αλεξανδρούπολη: «Το παιδί είχε φάει το προηγούμενο βράδυ» υποστηρίζει η μητέρα του – Στο νοσοκομείο τα αδελφάκια του

  • Η μητέρα του 3χρονου που πέθανε από ασιτία στην Αλεξανδρούπολη κρίθηκε προφυλακιστέα, ενώ στην απολογία της αρνήθηκε την καθυστέρηση και υποστήριξε πως «το παιδί είχε φάει το προηγούμενο βράδυ».
  • Από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της μητέρας, το παιδί παρουσίαζε «θέματα ψυχικής φύσεως» που τον Νοέμβριο εστιάστηκαν στην άρνηση λήψης τροφής, με την ίδια να υποστηρίζει πως είχε απευθυνθεί και σε ψυχολόγο.
  • Τα δίδυμα αδελφάκια του 3χρονου παραμένουν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ ο παππούς νοσηλεύεται τραυματισμένος μετά από επίθεση αγνώστων δραστών.
Αρνήθηκε ότι το 3χρονο παιδί της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περίπου 24 ώρες μετά τον θάνατό του η μητέρα του κατά την απολογία της. Ο λόγος για το παιδάκι που πέθανε από ασιτία, η οποία οδήγησε σε καρδιακή ανακοπή, προκαλώντας, σοκ, θλίψη και οργή στην Αλεξανδρούπολη.

Η μητέρα του κρίθηκε προφυλακιστέα για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας διά παραλείψεως με ενδεχόμενο δόλο, με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέως.

Η δικηγόρος της, Μαρία Βρετοπούλου σε δηλώσεις της είπε ότι η μητέρα στην απολογία της υποστήριξε πως το προηγούμενο βράδυ το παιδί σιτίστηκε, μιλούσε και ήταν λειτουργικό.

Ανέφερε επίσης ότι από τον Ιούλιο το παιδί παρουσίαζε κάποια θέματα ψυχικής φύσεως τα οποία, σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς της μητέρας, τον Νοέμβριο εστιάστηκαν στη λήψη τροφής και την άρνηση κατανάλωσης των απαιτούμενων βάσει της ηλικίας του θερμίδων. Η ίδια είχε κάνει, κατά δήλωσή της, κάποιες προσπάθειες για να το βοηθήσει οι οποίες εκ του αποτελέσματος προφανώς δεν ήταν οι δέουσες, σημείωσε η κα Βρετοπούλου. Μάλιστα η μητέρα υποστηρίζει πως είχε απευθυνθεί και σε ψυχολόγο για να βοηθήσουν το παιδί.

Σε ό, τι αφορά στο προφίλ της οικογένειας η συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας, αναφέρει πως η πελάτισσά της δηλώνει σε διάσταση με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι Τούρκος υπήκοος και διαμένει στην Τουρκία. Επίσης η κατηγορουμένη ισχυρίστηκε πως είναι κρατούμενος κάτι που ωστόσο όπως διευκρινίζει η δικηγόρος της δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης τα αδελφάκια του 3χρονου παιδιού

Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά, το τρίχρονο και δίδυμα ηλικίας περίπου 2,5 ετών. Η κα Βρετοπούλου χαρακτήρισε πολύ καλές τις συνθήκες διαβίωσης της οικογενείας. Η μητέρα, η οποία εργάζεται σε κατάστημα της πόλης, και τα τρία της τέκνα διέμεναν μαζί με τον πατέρα της (ο οποίος επίσης εργάζεται), τη μητέρα και τον μικρότερο ανήλικο αδερφό της. «Τα δίδυμα φοιτούν σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό της πόλης και γενικότερα το περιβάλλον της οικογένειας δεν είναι προβληματικό», διευκρίνισε η κα Βρετοπούλου.

Η επόμενη της εν λόγω απόφασης ημέρα θα βρει τη μητέρα στις φυλακές της Θήβας όπου και θα παραμείνει έως και τη δίκη, ενώ τα δίδυμα παραμένουν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου τους παρέχεται και η απαραίτητη υποστήριξη καθώς όπως δήλωσε η δικηγόρος ήταν παρόντα στο συμβάν με το τρίχρονο αδερφάκι τους. Η ανάθεση της επιμέλειάς τους είναι σύμφωνα με την κα Βρετοπούλου ένα πολύ δύσκολο θέμα δεδομένου ότι η γιαγιά και ο παππούς τους εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ειδικότερα ο παππούς νοσηλεύεται το τελευταίο διήμερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης τραυματισμένος λόγω επίθεσης που δέχθηκε από αγνώστους μέχρι στιγμής δράστες οι οποίοι φέρεται ότι χειροδίκησαν εξαιτίας του λόγου που οδήγησε στον θάνατο το τρίχρονο παιδί.

Σημειώνεται πως η ιατροδικαστική έκθεση δεν υπήρχε μέχρι και την απολογία της μητέρας στη δικογραφία ωστόσο ο ιατροδικαστής έχει καταθέσει ενόρκως προφορικά στην ανακρίτρια.

