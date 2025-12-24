Χοληστερίνη και σάκχαρο στο αίμα: Η κατανάλωση ενός ροφήματος κάθε μέρα μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή τους

  • Το μηλόξυδο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την επίδρασή του στη χοληστερίνη και το σάκχαρο, με την επιστήμη να υποστηρίζει ότι τα οφέλη του βρίσκονται κάπου στη μέση μεταξύ μύθου και πραγματικότητας.
  • Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση μηλόξυδου μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συνολική χοληστερόλη και να συμβάλει στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα μετά τα γεύματα.
  • Επιπλέον, το μηλόξυδο έχει συνδεθεί με την απώλεια βάρους και τη βελτίωση της πέψης, αλλά οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη διαβούλευσης με γιατρό πριν από τη συστηματική χρήση.
Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Χοληστερίνη και σάκχαρο στο αίμα: Η κατανάλωση ενός ροφήματος κάθε μέρα μπορεί να βοηθήσει στην μείωσή τους
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Τα τελευταία χρόνια, ένα «ρόφημα» βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σχετικά με τα οφέλη του για την υγεία. Είναι όμως πράγματι ωφέλιμο ή πρόκειται για έναν ακόμη διατροφικό μύθο; Η επιστήμη επισημαίνει ότι η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση.

Υψηλή χοληστερίνη: Η Νο1 τροφή που πρέπει να προσθέσετε στη διατροφή σας για να την μειώσετε, σύμφωνα με ειδικούς

Μηλόξυδο: Μύθος ή πραγματικότητα;

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα είναι η καθημερινή κατανάλωση μηλόξυδου (apple cider vinegar). Το ενδιαφέρον κορυφώθηκε μετά από πρόσφατη σειρά του Netflix, η οποία σατιρίζει τους «γκουρού της ευεξίας» που παρουσιάζουν το μηλόξυδο ως φάρμακο για κάθε ασθένεια. Τι ισχύει όμως στην πραγματικότητα;

Ο γαστρεντερολόγος Edwin K McDonald IV, γράφοντας στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σικάγο, δίνει την πιο ισορροπημένη απάντηση: Το μηλόξυδο «δεν είναι μαγική σκόνη, αλλά ούτε και απάτη». Όπως συμβαίνει με τα περισσότερα πράγματα, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση.

Σάκχαρο στο αίμα: Οι 4 κορυφαίες τροφές που μπορείτε να καταναλώσετε εντός μίας ώρας από το πρωινό ξύπνημα για να έχετε σταθερά επίπεδα όλη την ημέρα

Ποια είναι τα πιθανά οφέλη

Αν και δεν αποτελεί πανάκεια, υπάρχουν ενδείξεις ότι το μηλόξυδο μπορεί να βοηθήσει στα εξής:

  • Μείωση της χοληστερίνης: Ορισμένες μελέτες δείχνουν βελτίωση στα επίπεδα λιπιδίων στο αίμα.
  • Ρύθμιση του σακχάρου: Μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της γλυκόζης μετά τα γεύματα.
  • Βελτίωση της πέψης: Συμβάλλει στην ισορροπία του γαστρεντερικού συστήματος για ορισμένους ανθρώπους.

Προσοχή: Πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε οτιδήποτε από τη διατροφή σας, είναι πάντα απαραίτητο να συμβουλεύεστε επαγγελματίες υγείας και διατροφολόγους με επιστημονική κατάρτιση.

Μηλόξυδο: Τα επιστημονικά δεδομένα για την επίδρασή του στο σάκχαρο, τη χοληστερίνη και το αδυνάτισμα

Το μηλόξυδο αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή «γιατροσόφια» παγκοσμίως, αλλά τι λέει η επιστήμη για τις ιδιότητές του; Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η προσθήκη του στη διατροφή μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγεία.

Μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα

Υπάρχουν έρευνες που υποδηλώνουν ότι το μηλόξυδο μπορεί να μειώσει το σάκχαρο. Σε πείραμα του BBC με τον Dr. James Brown από το Πανεπιστήμιο Aston, μια ομάδα που κατανάλωσε μηλόξυδο εμφάνισε 36% μείωση στη συνολική απορρόφηση σακχάρου στο αίμα μετά από ένα γεύμα. Επίσης, μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Association of Diabetes επιβεβαίωσε ότι το μηλόξυδο μειώνει τα επίπεδα γλυκόζης μετά το φαγητό.

Συμβολή στη μείωση της χοληστερίνης

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο BMC Complementary Medicine and Therapies ανέφερε: «Διαπιστώσαμε ότι η κατανάλωση μηλόξυδου μείωσε σημαντικά τη συνολική χοληστερόλη». Τα πιο αξιοσημείωτα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, μετά από καθημερινή δόση μηλόξυδου 15 ml για διάστημα άνω των οκτώ εβδομάδων.

Βοήθεια στην απώλεια βάρους

Σύμφωνα με μελέτη του 2018 που δημοσιεύθηκε στο Journal of Functional Foods, το μηλόξυδο σε συνδυασμό με μια δίαιτα περιορισμένων θερμίδων μπορεί να:

  • Μειώσει την όρεξη και το σωματικό βάρος.
  • Βελτιώσει τον Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) και την περιφέρεια γοφών.
  • Μειώσει τα τριγλυκερίδια και να αυξήσει την «καλή» χοληστερίνη (HDL).

Μύθοι και αλήθειες: Τι ΔΕΝ κάνει το μηλόξυδο

Παρά τις φήμες, υπάρχουν ισχυρισμοί που δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα:

  • Υπέρταση: Ο γαστρεντερολόγος Dr. McDonald από το Σικάγο τονίζει: «Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα που να υποστηρίζουν τη χρήση του μηλόξυδου ως φάρμακο για την πίεση. Η υγιεινή διατροφή και η άσκηση παραμένουν οι καλύτερες λύσεις».
  • Καρκίνος: Ο ίδιος ξεκαθαρίζει: «Το μηλόξυδο δεν θεραπεύει τον καρκίνο. Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο, αλλά δυστυχώς δεν είναι».

Σημαντική σημείωση: Πριν ξεκινήσετε τη συστηματική λήψη οποιουδήποτε συμπληρώματος ή την προσθήκη του στη διατροφή σας, ζητήστε τη συμβουλή του προσωπικού σας γιατρού.

