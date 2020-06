Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 168 τραυματίσθηκαν από έκρηξη βυτιοφόρου σε αυτοκινητόδρομο της ανατολικής Κίνας, που προκάλεσε την κατάρρευση παρακείμενων κτιρίων και εργοστασίων, μετέδωσαν τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Γουνενλίνγκ της επαρχίας Τζετζιάγκ.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους παγιδευμένους στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν.

Δείτε τα βίντεο:

More video from the incident in #China’s Zhejiang province shows what appears to be a crash on the highway which ignites an oil tanker eventually leading to the massive explosion moments later. 9 people were reportedly killed and 112 more were injured. pic.twitter.com/FHXK8RExnh