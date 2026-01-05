ΟΣΥΠΑ: Ζητά την άμεση παρέμβαση Δήμα για την αναζήτηση ευθυνών για το πρόβλημα στις συχνότητες στο FIR Αθηνών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

αεροδρόμιο - Ελ. Βενιζέλος

Την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, για αναζήτηση ευθυνών για το περιστατικό της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026 «που εξέθεσε όλη τη χώρα», καθώς και τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της ΥΠΑ με τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό, μέσω κατ’ εξαίρεση προσλήψεων, ζητά με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ).

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία αναφέρει πως αναδεικνύει, διαχρονικά, τα προβλήματα στελέχωσης και υποδομών στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), έλλειψη τόσο σε τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό, όσο και για τις ελλείψεις σε ανανέωση των συστημάτων δίχως αντίκρισμα από κανέναν.

Παράλληλα, αναφέρεται στη διαχείριση των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑ), τα οποία, όπως σημειώνει, προορίζονται για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των αερολιμένων.

Όπως υποστηρίζει, με νομοθετική ρύθμιση το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων αυτών έχει μεταφερθεί στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), γεγονός που, κατά την Ομοσπονδία, στερεί από την ΥΠΑ πόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση λειτουργικών προβλημάτων.

Η Ομοσπονδία αναφέρεται επίσης σε πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΠΑ για την κατάργηση της 24ωρης βάρδιας τεχνικού προσωπικού, κυρίως στα περιφερειακά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με την ΟΣΥΠΑ, η απόφαση αυτή ελήφθη σε μια περίοδο κατά την οποία η Υπηρεσία λειτουργεί με παλαιωμένα συστήματα και περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό, χωρίς να έχει προηγηθεί, όπως αναφέρει, σχεδιασμός για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Τέλος, ζητά την ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση των βαρδιών και την επαναφορά της 24ωρης λειτουργίας, όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια, τόσο στην κεντρική Υπηρεσία, όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια.

