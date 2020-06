Πάνω από 50.000 άνθρωποι κάθε ηλικίας, αριθμός που είναι πρωτοφανής για τα αυστριακά δεδομένα, καταδίκασαν την Πέμπτη με μοναδικό παλμό και οργή την άγρια δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, συμμετέχοντας στη μεγαλειώδη πορεία με πρωτοφανή αντιρατσιστικό χαρακτήρα σε κεντρικούς δρόμους της Βιέννης και στη συνέχεια στη τεράστια διαδήλωση στην κεντρική Πλατεία του Καρόλου. Η πορεία είχε ξεκινήσει, έπειτα από πρώτη συγκέντρωση και ομιλίες ακτιβιστών ήδη στις 17.00 τοπική ώρα το απόγευμα στην Πλατεία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δίπλα στην Πλατεία Μάρκους Ομοφούμα, που φέρει το όνομα του ακτιβιστή ο οποίος είχε χάσει πριν χρόνια τη ζωή του πέφτοντας επίσης θύμα της άγριας βιαιότητας αστυνομικών οργάνων. "Η μαύρη ζωή έχει σημασία!", "Χωρίς δικαιοσύνη, χωρίς ειρήνη!" και "Δεν μπορώ να αναπνεύσω", κυριαρχούσαν στις πολλές εκατοντάδες πλακάτ και πανώ , αλλά και στα συνθήματα των διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων, λόγω της τεράστιας προσέλευσης και κοσμοσυρροής, ήταν τελείως αδύνατο να τηρηθεί η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας. Ενδεικτικό ήταν το ότι το "BlackLivesMatter" αναβόσβηνε ακόμη και σε φωτεινή επιγραφή πάνω σε όχημα συνοδείας της αστυνομίας. Για 50.000 συμμετέχοντες έκαναν λόγο οι ίδιες οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες αρχικά δεν ανέμεναν περισσότερους από 10.000 διαδηλωτές ενώ αργότερα ανέφεραν ότι, παρά την καταρρακτώδη βροχή, κάθε δέκα λεπτά της ώρας ο αριθμός αυξανόταν κατά 5.000 επιπλέον, με το τεράστιο πλήθος σε κεντρικούς και παράπλευρους δρόμους να έχει προκαλέσει απόψε την πλήρη παράλυση της κυκλοφορίας σε πολλές περιοχές της Βιέννης.

Unreal. This is Vienna, Austria chanting for GEORGE FLOYD right now.#BlackLivesMatter

