Αυτά θα δούμε στο Netflix τον Ιούνιο - Αναλυτικά όλες οι νέες κυκλοφορίες, ταινίες, σειρές - ΒΙΝΤΕΟ

Το Netflix συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο. Τον Ιούνιο επιστρέφουν αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια και έρχονται νέες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και προγράμματα για παιδιά.

Δεκατρία Γιατί: Σεζόν 4 - 13 Reasons Why: Season 4 - (05/06/2020)

Μια πιο Tρελή Οικογένεια: Τελευταία επεισόδια - Fuller House: The Farewell Season - (02/06/2020)

F is for Family: Σεζόν 4 (12/06/2020)

5 Πρώτα Ραντεβού: Σεζόν 2 - Dating Around: Season 2 - (12/06/2020)

Το Πάτωμα Είναι Λάβα - Floor Is Lava - (19/06/2020)

Ο Πολιτικός: Σεζόν 2 - The Politician: Season 2 - (19/06/2020)

Crazy Delicious (24/06/2020)

Με συστατικά από ένα μαγικό βρώσιμο δάσος, ερασιτέχνες σεφ φτιάχνουν ευφάνταστα και νόστιμα πιάτα για να εντυπωσιάσουν τρεις πανίσχυρους κριτές γαστρονομίας.

Οι Τελευταίες Ημέρες του Αμερικανικού Εγκλήματος - The Last Days of American Crime - (05/06/2020)

Ένας ληστής τραπεζών συμμετέχει στον σχεδιασμό μιας τελευταίας, ιστορικής ληστείας προτού η κυβέρνηση δώσει ένα σήμα που θα τερματίσει όλη την εγκληματική δραστηριότητα.

Da 5 Bloods (12/06/2020)

Τέσσερις Αφροαμερικανοί βετεράνοι επιστρέφουν στο Βιετνάμ δεκαετίες μετά τον πόλεμο για να βρουν τι απέγινε ο αρχηγός τους – και έναν θαμμένο χρυσό. Από τον Σπάικ Λι.