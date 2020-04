H Disney είναι έτοιμη να επενδύσει σε νέα live-action σειρά από το σύμπαν του Star Wars. Από τότε που απέκτησε τα δικαιώματα των Star Wars, η Disney έχει ποντάρει πολλά στο franchise.

To 2015 κυκλοφόρησε την πρώτη της ταινία Star Wars, ξεκινώντας την τρίτη τριλογία, η οποία "έσπασε" τα ταμεία παγκοσμίως, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Τον περασμένο Νοέμβριο, η Disney μαζί με την streaming υπηρεσία της, Disney Plus, κυκλοφόρησε την την πρώτη live-action σειρά Star Wars, "The Mandalorian".

H σειρά αγαπήθηκε από τους φαν του franchise -και όχι μόνο- και κατέγραψε τεράστια τηλεθέαση. H 2η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 2020, ενώ η 3η σεζόν βρίσκεται στο στάδιο παραγωγής.

Και η Disney δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί, καθώς φέρεται να έχει στα σκαριά μια ολοκαίνουργια σειρά στο σύμπαν του Star Wars, την οποία μάλιστα θα αναλάβει η Leslye Headland, που ήταν η συνδημιουργός της επιτυχημένης σειράς του Netflix Russian Doll.

Περισσότερες πληροφορίες για τη σειρά δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα, όμως το Variety αναφέρει πως θα έχει γυναίκα πρωταγωνίστρια και θα λαμβάνει χώρα σε μια διαφορετική περίοδο από τα προηγούμενα Star Wars.