Οι δημιουργοί του δημοφιλούς video game Minecraft συνεργάστηκαν με τα Ηνωμένα Έθνη για μια εκστρατεία ενημέρωσης που στοχεύει στη διάδοση χρήσιμων πληροφοριών και συμβουλών για την υγεία εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε μια επίσημη ανάρτηση σε ιστολόγιο την Τρίτη, εκπρόσωπος της σουηδικής εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών έγραψε: «Στη Mojang, διαπιστώνουμε ότι η διοχέτευση αληθινών πληροφοριών είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να λάβουν αποφάσεις έχοντας γνώση όλων των παραμέτρων, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να σώσουν ζωές. Ένα πράγμα που κάνουμε για να βοηθήσουμε είναι να συνεργαστούμε με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) και τον εταίρο τους, Heart17. Μαζί, θα διαδώσουμε το μήνυμα με το banner #TomorrowTogether».

Σύμφωνα με την ανάρτηση από την επόμενη εβδομάδα, τα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Minecraft θα αξιοποιηθούν για την κοινοποίηση κρίσιμων συμβουλών για την υγεία που προέρχονται από τις συστάσεις ασφαλείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα υπάρξουν τρία βίντεο στο πλαίσιο της καμπάνιας που θα αναπαράγουν οδηγίες σχετικά με πρακτικές όπως το πλύσιμο των χεριών και η κοινωνική αποστασιοποίηση, σύμφωνα με το THR.

«Έτσι, αν συναντήσετε ξαφνικά ένα αναρριχητικό φυτό που σας ζητά να πλύνετε τα χέρια σας, μην ανησυχείτε: ο σκοπός τους δεν έχει αλλάξει μόνιμα» αναφέρεται στην ανάρτηση του ιστολογίου. «Στο παιχνίδι, δεν θέλουν τίποτα άλλο παρά να αισθανθούν άνετα μαζί σας και να προχωρήσουν στην ανθοφορία. Αλλά στα κανάλια στα social media, προς το παρόν, θέλουν επίσης να βοηθήσουν στον τερματισμό της πανδημίας» τονίζεται.

Τα μηνύματα θα αναρτηθούν στον λογαριασμό του Minecraft στο Twitter (2,9 εκατ. followers), με το hashtag #BLOCKCOVID19 - μια αναφορά στο περιβάλλον με τα τρισδιάστατα τετραγωνισμένα αντικείμενα του video game, καθώς και στην ασθένεια που προκαλείται από τον νέο κορονοϊό.

Wash your hands like you’ve just touched a slime! Take your time, and use alcohol-based hand rub or soap and water. Don’t forget to sanitize your phone + keyboard to kill any nasties that have set up camp there, too! #BlockCovid19 #TomorrowTogether

↣ https://t.co/UuhW9TFPQC ↢ pic.twitter.com/m8l3aJOkJo