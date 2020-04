Το Instagram προχώρησε σε μία μεγάλη αλλαγή που ζητούσαν εδώ και αρκετό καιρό οι χρήστες του. Το δημοφιλές social media έκανε διαθέσιμη την αποστολή μηνυμάτων στα desktop και laptop.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας στο Twitter, πλέον οι χρήστες θα μπορούν να στέλνουν μηνύματα μέσω Instagram και στην web έκδοση της εφαρμογής.

Οι χρήστες θα μπορούν να συμμετέχουν σε ατομικές ή ομαδικές συνομιλίες, ενώ είναι διαθέσιμη και η αποστολή φωτογραφίών. Με την κίνηση αυτή, το Facebook (στο οποίο ανήκει το instagram) έκανε ακόμη ένα βήμα για την ενοποίηση των μηνυμάτων σε όλες τις εφαρμογές του, ένας στόχος που έχει τεθεί από το 2019.

*Sliding into your DMs*

Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv