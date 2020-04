Τα νεότερα για τον κορονοϊό σε όλο τον κόσμο

Στους 98 ανέρχονται οι νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας καθώς εξέπνευσαν πέντε ακόμη συνάνθρωποί μας, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Οι 26 ήταν γυναίκες (ποσοστό 26,5%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 72 έτη και το 88.8% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Επίσης, επιβεβαιώθηκαν 33 νέα κρούσματα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα να έχει ανέλθει σε 2.114. Σημειώνεται πως το 56,9% από τα συνολικά κρούσματα αφορά σε άνδρες, ενώ 542 (25.6%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 819 (38.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Σε ΜΕΘ νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 76 συμπολίτες μας, με διάμεση ηλικία τα 68 έτη. Οι 15 (19.7%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες, ενώ το 80.3% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Στα ευχάριστα νέα, 15 ασθενείς εξήλθαν από τις ΜΕΘ. Συνολικά μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί 42.261 κλινικά δείγματα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.\

Θετικοί οι 12 από τους 122 που εξετάστηκαν στο γηροκομείο της Ν. Μάκρης

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΔΥ μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού σε γηροκομείο της Νέας Μάκρης. Όπως μετέδωσε το MEGA, από τα 122 δείγματα που εξετάστηκαν 12 βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Το γηροκομείο έχει τεθεί από το βράδυ της Κυριακής σε καραντίνα ενώ τουλάχιστον 10 ηλικιωμένοι που διέμεναν στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων διακομίστηκαν αργά χθες το βράδυ στο νοσοκομείο αναφοράς, στο "Σωτηρία", καθώς είχαν εκδηλώσει ύποπτα συμπτώματα.

Έλληνας καθηγητής στο Γιέιλ: Δεύτερο κύμα κορονοϊού το φθινόπωρο

Για πολλούς μήνες ακόμη θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί ο κορονοϊός, ενώ θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για δεύτερο κύμα της πανδημίας το φθινόπωρο, προειδοποιεί ο καθηγητής Νικόλας Χρηστάκης, στο Πανεπιστήμιο του Γιέιλ. Ο Έλληνας καθηγητής Κοινωνικών και Φυσικών Επιστημών, Παθολογίας και Βιοϊατρικής Μηχανικής και διευθυντής στο Εργαστήριο Ανθρώπινης Φυσιολογίας στο Γέιλ, συζητώντας με τον εκδότη του επιστημονικού περιοδικού JAMA (Journal of the American Medical Association), Χάουαρντ Μπάχνερ στην εκπομπή «Conversations with Dr. Bauchner», ανέλυσε το ιστορικό πρότυπο των πανδημιών και των κοινωνικών πτυχών της πανδημίας της COVID-19.

Όπως επεσήμανε, "το φθινόπωρο, πιστεύω ότι κατά 75% είναι πιθανόν να επανέλθει ο κορονοϊός όπως συνέβη το 1918 και το 1957, που είχαμε πανδημίες. Δεν γνωρίζω αν το δεύτερο κύμα θα είναι πιο θανατηφόρο, αλλά σίγουρα θα έρθει και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Είμαστε στην αρχή του πρώτου κύματος" υπογράμμισε ο καθηγητής. Παράλληλα, συγκρίνοντας τον κορονοϊό με άλλες πανδημίες, είπε ότι αυτή του COVID-19 μοιάζει περισσότερο με τη γρίπη του 1957, κατά την οποία πέθαναν περίπου 150.000 άτομα στις ΗΠΑ. Και με βάσει αυτά τα δεδομένα, ο κορονοϊός θα μπορούσε να σκοτώσει 250.000 ή και περισσότερα άτομα στις ΗΠΑ. Προέβλεψε πάντως ότι ο κορονοϊός θα γίνει μία νόσος ενδημική, όπως το κοινό κρυολόγημα ή η γρίπη και θα βρεθεί εμβόλιο ή κάποιο φάρμακο, αλλά μέχρι τότε πολλοί άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους.

Τι προβλήματα προκαλεί η καραντίνα στα ζευγάρια - Ποιες σχέσεις κλυδωνίζονται

Εκατοντάδες κλήσεις γίνονται στο 10306, τη γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης της Α’ Ψυχιατρικής κλινικής, που βρίσκεται εδώ και λίγες ημέρες σε πλήρη λειτουργία. Η καραντίνα επηρεάζει σημαντικά τις σχέσεις των ζευγαριών διογκώνοντας προϋπάρχουσες παθογένειες, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η σύμβουλος ψυχικής υγείας, ψυχοθεραπεύτρια, και συνεργάτης του Ιατρείου Ψυχοεκπαίδευσης και Οικογενειακών Παρεμβάσεων στην Α’ Πανεπιστημιακή Κλινική της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Μίνα Μαρούγκα.

"Από τις εκατοντάδες κλήσεις φαίνεται πλέον καθαρά ότι τα περιοριστικά μέτρα και τα επακόλουθά τους αποτελούν εκλυτικό παράγοντα εκδήλωσης κυρίως παλαιότερων παθογενειών στις σχέσεις, που τώρα όμως έρχονται επιτακτικά και ορμητικά στην επιφάνεια. Τα προβλήματα επικοινωνίας ανάμεσα στα ζευγάρια είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους καλούντες. Η δυσκολία διαχείρισης προβλημάτων των παιδιών, ο λιγότερος χώρος και ο περισσότερος χρόνος 'μαζί', δημιουργούν αισθήματα εγκλωβισμού και καταπίεσης, αισθήματα ανίας και βαρεμάρας και –πολύ εντυπωσιακά αισθήματα μοναξιάς και απομόνωσης, ακόμα και σε συντρόφους που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη και αποτελούν σημαντικές εστίες έκλυσης άγχους ή/και εντάσεων" τονίζει η κ. Μαρούγκα.

Οι προβληματικές σχέσεις

"Μια κρίση δε μπορεί να διαλύσει υγιείς σχέσεις, ακόμα κι αν είναι τέτοιας σφοδρότητας όσο αυτή που ζούμε τώρα. Αυτό που κάνει είναι ότι φέρνει με καταιγιστικό τρόπο στην επιφάνεια τα δυσλειτουργικά μοτίβα που προϋπήρχαν και να τα αναδεικνύει σε συμπυκνωμένο χρόνο και με ανυπόφορο τρόπο. Ένα παράδειγμα σχέσεων που θα δοκιμαστούν είναι τα ζευγάρια που διατηρούν τριγωνοποιημένες σχέσεις, σχέσεις δηλαδή όπου επειδή οι δύο δε μπορούν να βρουν μεταξύ τους σταθερότητα και ισορροπία, αναζητούν ένα τρίτο πόλο που εξισορροπεί τη μεταξύ τους ασυμφωνία. Το ρόλο του τρίτου μπορεί να παίζει ένα άλλο πρόσωπο, ή η καταναλωτική μανία λόγου χάρη ενός συντρόφου, ή η συναναστροφή με φίλους εκτός σπιτιού, πρακτικές που τώρα μπαίνουν εκ των πραγμάτων στον πάγο", αναφέρει η κ. Μαρούγκα. Σύμφωνα με την ψυχοθεραπεύτρια, θα κλυδωνιστούν επίσης οι λεγόμενες συγχωνευτικές σχέσεις μεταξύ συντρόφων, όπου οι άνθρωποι- και αυτή είναι μια ισχυρή τάση- μπερδεύουν το 'μαζί' με τον εκμηδενισμό της δυνατότητας για προσωπικές ανάσες, για προσωπικό χρόνο και για ατομικότητα. "Ο αναγκαστικός εγκλεισμός απειλεί το υποκειμενικό αίσθημα ελευθερίας και κάτω από αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες, κάποια ζευγάρια βλέπουν στο σπίτι τη φυλακή, αντί να βλέπουν το καταφύγιο".

Η πρόβλεψη αμερικανικού ινστιτούτου για την Ελλάδα: 400 νεκροί έως το τέλος του Μαΐου

Σταδιακή - αν και όχι μεγάλη σε απόλυτους αριθμούς - αύξηση των ημερήσιων θανάτων από τον κορονοϊό θα καταγραφεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το προγνωστικό μοντέλο αμερικανικού ινστιτούτου. Κατά το μοντέλο πρόγνωσης του Ινστιτούτου ΙΗΜΕ (Institute of Health Metrics and Evaluation) του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, ενός από τα σημαντικότερα κέντρα μελέτης και ανάλυσης στατιστικών της υγείας παγκοσμίως, η κορύφωση των ημερησίων θανάτων πιθανόν να είναι στις 21 Απριλίου, όταν και προβλέπονται 13 θάνατοι. Στη συνέχεια προβλέπεται μια βαθμιαία μείωση μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου.

Με βάση την τελευταία ανανέωση του με ελληνικά δεδομένα στις 10 Απριλίου, το μοντέλο προβλέπει ότι έως το τέλος του Μαΐου οι συνολικοί θάνατοι θα έχουν φθάσει τους 400. Ο αριθμός 400 θεωρείται μια μέση πρόβλεψη, με το εύρος της πιθανής τιμής να κυμαίνεται από 264 έως 635 νεκρούς. Ως πιθανότερη ημερομηνία που τα νοσοκομεία της Ελλάδας θα δεχθούν την κορύφωση της πίεσης τους από περιστατικά Covid-19 θεωρείται η 20ή Απριλίου. Προβλέπεται ότι στην κορύφωση θα χρειασθούν έως 107 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας για νοσηλεία ασθενών με τη νόσο και συνολικά 424 νοσοκομειακές κλίνες για τα λιγότερο σοβαρά περιστατικά. Με βάση αυτή την εκτίμηση, το Ινστιτούτο προβλέπει ότι δεν θα υπάρξει έλλειψη σε κλίνες ΜΕΘ στην Ελλάδα ακόμη και στην κορύφωση της κρίσης. Οι ανωτέρω προβλέψεις, σύμφωνα με το ΙΗΜΕ, βασίζονται στην εκτίμηση ότι τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης θα διατηρηθούν στη χώρα μας έως τον Μάιο.

Στους 112.510 οι νεκροί σε όλον τον κόσμο - Ξεπερνούν το 1,8 εκατομμύριο τα κρούσματα

Στους 112.510 ανέρχονται οι νεκροί από την πανδημία του νέου κορονοϊού σε όλον τον κόσμο, σύμφωνα με τον απολογισμό που συντάσσει το Γαλλικό Πρακτορείο βασιζόμενο σε επίσημες πηγές. Από τα τέλη Δεκεμβρίου και μέχρι το βράδυ της Κυριακής είχαν διαγνωστεί θετικοί στον SARS-CoV-2 1.824.950 άνθρωποι σε 193 χώρες και εδάφη. Ο αριθμός αυτός δεν αποτελεί παρά ένα κλάσμα του πραγματικού, αφού σε πολλές χώρες δεν γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις παρά μόνο σε ανθρώπους που χρειάζονται νοσηλεία. Από αυτούς τους ασθενείς, τουλάχιστον 375.000 σήμερα έχουν πλέον αναρρώσει.

Μέσα σε μία μέρα αναφέρθηκαν 79.512 νέα κρούσματα και 5.441 νέοι θάνατοι. Οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.607), η Βρετανία (737) και η Ισπανία (619). Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο, με 21.489 θανάτους σε σύνολο 546.874 κρουσμάτων. Τουλάχιστον 32.369 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Μετά τις ΗΠΑ ακολουθούν η Ιταλία (19.899 θάνατοι, 156.363 κρούσματα), η Ισπανία (16.972 θάνατοι, 166.019 κρούσματα), η Γαλλία (14.393 θάνατοι, 132.591 κρούσματα) και η Βρετανία (10.612 θάνατοι, 84.270 κρούσματα). Η Κίνα ανέφερε σήμερα 99 νέα κρούσματα, αλλά κανέναν θάνατο. Συνολικά, έχουν καταγραφεί 82.052 κρούσματα, 3.339 θάνατοι και 77.575 ιάσεις. Το Μπουρούντι προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των χωρών όπου έχουν αναφερθεί θάνατοι λόγω του κορονοϊού.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με τους περισσότερους θανάτους (77.129) και τα περισσότερα κρούσματα (932.205) και ακολουθούν οι ΗΠΑ με τον Καναδά μαζί (22.237 θάνατοι, 571.167 κρούσματα), η Ασία (4.896 θάνατοι, 137.800 κρούσματα), η Μέση Ανατολή (4.783 θάνατοι, 100.030 κρούσματα), η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (2.615 θάνατοι, 61.979 κρούσματα), η Αφρική (786 θάνατοι, 14.250 κρούσματα) και η Ωκεανία (70 θάνατοι, 7.525 κρούσματα).

ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν 1.514 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού το προηγούμενο 24ωρο, με τον αριθμό των θυμάτων να καταγράφει μείωση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καταδεικνύουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς. Σύμφωνα με τη βάση δεδομένων αυτής της σχολής ιατρικής της Βαλτιμόρης, καταγράφηκαν 1.920 θάνατοι το Μεγάλο Σάββατο των καθολικών και 2.108 τη Μεγάλη Παρασκευή.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, με 22.020 θανάτους εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 και πάνω από 555.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Η πολιτεία όπου η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή είναι αυτή της Νέας Υόρκης, που αποτελεί επίκεντρο της πανδημίας με 9.000 νεκρούς, 7.000 στην πόλη της Νέας Υόρκης, την οικονομική πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

ΙΤΑΛΙΑ

Μέσα σε ένα 24ωρο ακόμη 431 άνθρωποι πέθαναν από επιπλοκές του κορονοϊού στην Ιταλία, ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν πως ο ρυθμός μετάδοσης του ιού παρουσιάζει μείωση και ο αριθμός των θυμάτων περιορίζεται. Συγκεκριμένα, το τελευταίο 24ωρο έχασαν τη ζωή τους 431 ασθενείς και καταγράφηκαν 4.092 νέα κρούσματα, ενώ 1677 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό. Στις ΜΕΘ βρίσκονται 3.343 ασθενείς και, συνολικά, 27.847 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 71.063 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 156.363, ενώ οι νεκροί έφτασαν τους 19.899. Στον αντίποδα, 34.211 άνθρωποι έχουν ιαθεί. Στη Λομβαρδία τα συνολικά περιστατικά είναι 59.052 και οι νεκροί 10.621. Στην Εμίλια Ρομάνια τα κρούσματα είναι 20.098 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 2.564. Στην περιφέρεια Βένετο, οι θετικοί στον ιό είναι 14.077, με 856 νεκρούς.

ΙΣΠΑΝΙΑ

Άλλοι 619 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ισπανία κατά το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού. Έτσι ο αριθμός των νεκρών στη χώρα ανέρχεται, πλέον, στους 16.972. Όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, τα νέα περιστατικά ανήλθαν σε 4.167, με τους νοσούντες από την αρχή της πανδημίας να ξεπερνούν τους 166.000.

ΓΑΛΛΙΑ

Μέσα σε 24 ώρες 561 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού στη Γαλλία, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να ανέρχεται πλέον σε 14.393, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Διεύθυνση Υγείας της χώρας.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ξεπέρασαν τους 10.000 οι νεκροί από επιπλοκές του κορονοϊού στη Βρετανία, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Συγκεκριμένα, 737 άνθρωποι κατέληξαν στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα συνολικά τα θύματα να έχουν ανέλθει σε 10.612. Σημειώνεται πως ο αριθμός αυτός δεν περιλαμβάνει τους θανάτους σε ιδρύματα και οίκους ευγηρίας.

Η περιπέτεια υγείας του Βρετανού Πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον είχε αίσιο τέλος καθώς πήρε εξιτήριο μετά τη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό. Ο ίδιος σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που έδωσε στη δημοσιότητα η Ντάουνινγκ Στριτ ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τη φροντίδα, λέγοντας ότι αναμφίβολα του έσωσαν τη ζωή.

Έπειτα από επτά μέρες στο νοσοκομείο και τέσσερις εκ των οποίων στην Εντατική, ο Τζόνσον πήρε εξιτήριο και στο μήνυμα που ανήρτησε στον λογαριασμό του στο twitter λέει: "Σήμερα έφυγα από το νοσοκομείο έπειτα από μία εβδομάδα κατά την οποία οι γιατροί και νοσηλευτές μού έσωσαν τη ζωή, αναμφίβολα. Είναι δύσκολο να βρω τα λόγια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου". Ο Βρετανός Πρωθυπουργός μίλησε για το προσωπικό κουράγιο των γιατρών, νοσηλευτών, υπαλλήλων της καθαριότητας, μαγείρων και άλλων εργατών υγείας στο Σεντ Τόμας και αναφέρθηκε ονομαστικά σε όλους τους γιατρούς και νοσηλευτές που έδωσαν μάχη να τον σώσουν. Ευχαρίστησε ιδιαίτερα δύο νοσηλευτές, την Τζένη από τη Νέα Ζηλανδία και τον Λούις από την Πορτογαλία που στάθηκαν στο προσκεφάλι μου επί 48 ώρες όταν τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει διαφορετικά". Ο λόγος για τον οποίο στο τέλος το σώμα μου άρχισε να λαμβάνει αρκετό οξυγόνο ήταν επειδή κάθε δευτερόλεπτο της νύχτας με πρόσεχαν και με σκέφτονταν και με πρόσεχαν και παρενέβαιναν όπου χρειαζόταν" είπε μεταξύ άλλων ο Τζόνσον.

ΤΟΥΡΚΙΑ

Στους 1.198 αυξήθηκαν οι νεκροί στην Τουρκία αφού το τελευταίο 24ωρο πέθαναν άλλοι 97 άνθρωποι. Παράλληλα, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού αυξήθηκαν κατά 4.789, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά. Σύμφωνα με τον υπουργό, 3.446 άνθρωποι έχουν αναρρώσει ενώ διενεργήθηκαν άλλα 35.720 διαγνωστικά τεστ. Τα κρούσματα ανέρχονται σε 56.956.

ΚΙΝΑ

Η Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας κατέγραψε τον υψηλότερο αριθμό νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό των τελευταίων σχεδόν έξι εβδομάδων, που απέδωσε στην αύξηση των ταξιδιωτών που φθάνουν στη χώρα από το εξωτερικό μολυσμένοι, εξέλιξη που υπογραμμίζει πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση που συνεχίζει να έχει μπροστά του το Πεκίνο αν θέλει να εξασφαλίσει την αποτροπή του λεγόμενου δεύτερου κύματος εξάπλωσης της πανδημίας.

Ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής καταγράφηκαν 108 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην ηπειρωτική Κίνα, από 99 μία ημέρα νωρίτερα. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό από την 6η Μαρτίου, όταν είχαν επιβεβαιωθεί 143 κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό έφθασε έτσι επισήμως τους 82.160 στην Κίνα. Ο αριθμός των ασθενών που υπέκυψαν στην COVID-19 αυξήθηκε κατά 2, στους 3.341.

ΜΕΞΙΚΟ

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών δημόσιας υγείας του Μεξικού έκαναν λόγο χθες Κυριακή για 23 νέους θανάτους και 442 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό, με το σύνολο των θυμάτων να φθάνει τα 296 και το σύνολο των ανθρώπων που έχουν προσβληθεί στους 4.661.