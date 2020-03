Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε χθες Δευτέρα έκκληση να «προστατευθούν» οι Αμερικανοί ασιατικής καταγωγής, διαβεβαιώνοντας ότι για την εξάπλωση του κορονοϊού «δεν φταίνε αυτοί», αφού κατηγορήθηκε πως τροφοδότησε ο ίδιος το κλίμα καχυποψίας, μιλώντας περί «κινεζικού ιού».

«Είναι πολύ σημαντικό να προστατευθεί απόλυτα η κοινότητα μας των ασιατών Αμερικανών, στις ΗΠΑ και παντού στον κόσμο», ανέφερε μέσω Twitter ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι και η εξάπλωση του ιού δεν είναι δικό τους λάθος, επ’ ουδενί. Συνεργάζονται στενά μαζί μας για να απαλλαγούμε από δαύτον. Μαζί θα επικρατήσουμε», συμπλήρωσε.

Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας χρησιμοποιεί καθημερινά την έκφραση «κινεζικός ιός» όταν αναφέρεται στον κορονοϊό που απομονώθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο στην Ουχάν, στην κεντρική Κίνα.

Αψηφώντας τις νουθεσίες του Πεκίνου, που προειδοποιεί εναντίον του στιγματισμού, ο Τραμπ επιμένει να χρησιμοποιεί αυτήν τη διατύπωση, που διατείνεται πως βασίζεται στα γεγονότα, ενώ προσάπτει στις κινεζικές αρχές ότι καθυστέρησαν να ενημερώσουν την κυβέρνησή του για την επιδημία.

Σύμφωνα με οργανώσεις οι οποίες εκπροσωπούν την κοινότητα των Αμερικανών ασιατικής καταγωγής, η ρητορική του Τραμπ ήδη έχει αρχίσει να τροφοδοτεί ρατσιστικές συμπεριφορές σε βάρος τους.

It is very important that we totally protect our Asian American community in the United States, and all around the world. They are amazing people, and the spreading of the Virus....