Ο κορονοϊός "θερίζει" την Ιταλία καθώς η λίστα των νεκρών αυξάνεται διαρκώς, το ίδιο και τα κρούσματα. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε υπέγραψε διάταγμα με το οποίο επεκτείνει τα περιοριστικά, προληπτικά μέτρα που υιοθετήθηκαν την Κυριακή στη Βόρεια Ιταλία, θέτοντας σε καραντίνα ολόκληρη τη χώρα προκειμένου να εμποδιστεί η εξάπλωση του ιού.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, οι Ιταλοί έκαναν επιδρομή στα σούπερ μάρκετ της Ρώμης και της Νάπολης ανήσυχοι μετά την ανακοίνωση του προεδρικού διατάγματος, βάσει του οποίου από σήμερα απαγορεύονται σε όλη την Ιταλία οι μη απαραίτητες μετακινήσεις προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημίας του νέου κορονοϊού, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

00:40 Empty shelves and long queues at a supermarket in Rome, Italy after the #COVID2019 nationwide quarantine was announced pic.twitter.com/GrqgSQY2am