Σφοδρή προσωπική επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε το Σάββατο ο εκπρόσωπος του στρατάρχη, Χαλίφα Χαφτάρ κατηγορώντας τον ως τον υπεύθυνο για την εξάπλωση της τρομοκρατίας στην Ευρώπη.

#LNA Spox to #Erdogan : You have put thousands of Syrian refugees up for purchase. You are responsible for the spread of terrorism in #Europe, and this is by recruiting hundreds of youth from Europe into #ISIS and #alQaeda and pushing them into the war in #Syria. pic.twitter.com/oPdJeSiSOV