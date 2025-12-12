Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε 54χρονη οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων – Συνελήφθη και ο συνεργός της 

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία 54χρονη οικιακή βοηθός και 37χρονος ομοεθνής της, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές.
  • Η 54χρονη, εκμεταλλευόμενη την πρόσβασή της σε οικία υπερηλίκων, αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας από τον Σεπτέμβριο, με τη συνδρομή του συνεργού της.
  • Κατά την έρευνα στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Ο 37χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέα Ιωνία: Χειροπέδες σε 54χρονη οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα από σπίτι ηλικιωμένων – Συνελήφθη και ο συνεργός της 

Συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, 54χρονη αλλοδαπή και 37χρονος ομοεθνής της, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών που λάμβαναν χώρα σε οικία στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και κατόπιν διενέργειας ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 54χρονη αλλοδαπή και 37χρονος ομοεθνής της, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας μεσημβρινές ώρες της Δευτέρας, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Όπως προέκυψε, η 54χρονη εργαζόμενη ως οικιακή βοηθός σε οικία υπερηλίκων στην περιοχή της Νέας Ιωνίας από τον Ιούλιο του 2024 και εκμεταλλευόμενη την απρόσκοπτη πρόσβασή της στους χώρους της οικίας, αφαιρούσε συστηματικά, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, κοσμήματα μεγάλης αξίας, με τη συνδρομή του 37χρονου συνεργού της.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλήθος κοσμημάτων,
  • αναδιπλούμενο μαχαίρι και
  • -2- συσκευές τηλεφώνων εκ των οποίων η μία παλαιάς τεχνολογίας.

Σημειώνεται ότι ο 37χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Προμηθευτές ενέργειας: Τι ζητούν για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής και τους «έξυπνους» μετρητές

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Τα νέα στοιχεία της έκθεσης για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τους κινδύνους

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
17:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ομόνοια: Εντοπίστηκε αποθήκη με πάνω από 400 κλεμμένες ταυτότητες, διπλώματα, άδειες διαμονής και διαβατήρια – Συνελήφθη 45χρονος 

Από την Ομάδα Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Πέμπτης...
16:49 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαίο δυστύχημα με τρακτέρ στη Λοκρίδα – Ο οδηγός βρέθηκε κάτω από τις ρόδες

Δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Λοκρίδα, με οδηγό τρακτέρ να χάνει τη ζωή ...
16:44 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ-Κρήτη: Ζήτησαν και φέτος επιδοτήσεις δηλώνοντας χωράφια πεθαμένων – Οι 7.000 ευρώ και οι έρευνες σε σπίτια και αποθήκες

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρ...
16:25 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Πετράλωνα: Συνελήφθη 44χρονος με όπλο, γεμιστήρες και μαχαίρι – Εντοπίστηκε υπηρεσιακή κάρτα που είχε χάσει αστυνομικός με την φωτογραφία του δράστη – ΦΩΤΟ 

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) συνελήφθη μεσημβρινές ώρες της Τρίτης 9 Δεκε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα