Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τη σύζυγό του Κέιτ Μίντλετον προσπάθησε δύο φορές να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όμως, αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω ισχυρής καταιγίδας.

Το αεροσκάφος που μετέφερε το βασιλικό ζευγάρι αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πόλη Λαχόρη.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν και δημοσιογράφοι που «ανέβασαν» σχετικά βίντεο στα social media.

