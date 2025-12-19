Φρίντριχ Μερτς: Χορήγηση άτοκου δανείου στην Ουκρανία συμφώνησαν τα κράτη – μέλη της ΕΕ

Σε ομόφωνη απόφαση για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία κατέληξαν οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την κάλυψη στρατιωτικών και δημοσιονομικών αναγκών της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος διευκρίνισε, μετά από πολύωρη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ότι η αποπληρωμή του δανείου από την Ουκρανία θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που η Ρωσία καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, θέτοντας σαφές πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κόστος.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί εντός της δικαιοδοσίας της, στην περίπτωση που η Μόσχα δεν προχωρήσει στην καταβολή πολεμικών επανορθώσεων, ολοκληρώνοντας το πλαίσιο της απόφασης που έλαβαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.