Φρίντριχ Μερτς: Χορήγηση άτοκου δανείου στην Ουκρανία συμφώνησαν τα κράτη – μέλη της ΕΕ

  • Σε ομόφωνη απόφαση για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία κατέληξαν οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της ΕΕ, με στόχο την κάλυψη στρατιωτικών και δημοσιονομικών αναγκών.
  • Η αποπληρωμή του δανείου από την Ουκρανία θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που η Ρωσία καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, όπως δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί εντός της δικαιοδοσίας της, αν η Μόσχα δεν προχωρήσει στην καταβολή πολεμικών επανορθώσεων.
Σε ομόφωνη απόφαση για τη χορήγηση άτοκου δανείου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία κατέληξαν οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την κάλυψη στρατιωτικών και δημοσιονομικών αναγκών της χώρας για τα επόμενα δύο χρόνια, όπως δήλωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος διευκρίνισε, μετά από πολύωρη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ότι η αποπληρωμή του δανείου από την Ουκρανία θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που η Ρωσία καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, θέτοντας σαφές πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κόστος.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ρωσικά κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί εντός της δικαιοδοσίας της, στην περίπτωση που η Μόσχα δεν προχωρήσει στην καταβολή πολεμικών επανορθώσεων, ολοκληρώνοντας το πλαίσιο της απόφασης που έλαβαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

05:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Η TikTok στις ΗΠΑ πωλείται σε Oracle, Silver Lake και MGX – Οι λεπτομέρειες του «deal»

Η κινεζική ByteDance, ιδιοκτήτρια της TikTok, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με τρεις μεγάλους...
05:07 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξάντερ Λουκασένκο: Η Λευκορωσία βρίσκεται κοντά στην αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ

Κοντά σε μια μεγάλη συμφωνία για την αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ δηλώνει ότι βρίσκ...
04:52 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αυστραλία: Κήρυξε την Κυριακή (21/12) ημέρα εθνικού πένθους για τη φονική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Η Αυστραλία κήρυξε ημέρα εθνικού πένθους την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, καθώς θα συμπληρωθεί μία ε...
04:27 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γουατεμάλα: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών προς τις ΗΠΑ – Συνελήφθησαν 14 άτομα

Στην εξάρθρωση δικτύου διακίνησης μεταναστών με προορισμό τις ΗΠΑ προχώρησαν οι αρχές της Γουα...
