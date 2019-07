Έκρηξη αερίου σημειώθηκε σε γυμναστήριο που στεγάζεται σε εμπορικό κέντρο στη Φλόριντα, και είχε ως αποτέλεσμα αρκετούς τραυματίες, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Φάουντενς στην Πλαντέσιον, βόρεια του Μαϊάμι.

Watch what happened at 40:41 in @rtv6 's broadcast: LIVE | Authorities in Plantation, Florida are responding to a large gas explosion at a shopping plaza. WARNING: This is live video and is not monitored. https://t.co/RDUUIPFPbo

#BREAKING: Massive explosion at the Fountains in Plantation. This video was sent to me by my own cousin who was inside @LAFitness when it happened. The explosion was across the street, and it still caused this much damage at the gym. He’s ok. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/kdpg589EGa